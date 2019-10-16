黃美瑛出席高通新大樓動土 立委：這樣的公平會很扭曲

2019-10-16 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



公平會主委黃美瑛。聯合報系資料照 分享 facebook 針對美商高通公司依據訴訟和解內容執行情形，經濟部次長林全能今（16）日赴立法院經濟委員會進行報告。林全能表示，依資策會產業情報研究所（MIC）統計，美商高通公司帶動網通產業產值2019年預估達新台幣4,467億元。但，時代力量立委徐永明指出，公平會主委黃美瑛6月親自出席美商高通新大樓動土典禮，這樣的公平會很扭曲。

徐永明質詢指出，黃美瑛6月出席美商高通於新竹科學園區舉行新大樓動土典禮，此舉根本就是錦上添花，對聯發科等台灣廠商情何以堪。

徐永明表示，公平會主委出席個別廠商的動工典禮，而且還是一個被公平會裁罰的公司，這樣的公平會很扭曲，且公平會還把美商高通搞得像國營企業一樣，不僅每季得像公平會報告，公平會網頁甚至還有一個專區在介紹美商高通公司，當初訴訟和解根本就走錯方向。

對此，黃美瑛答詢表示，會出席美商高通公司新大樓動土，是在營造一個競爭的環境，有競爭國內廠商才會進步，公平會這麼做是在促進國內外廠商的競爭。

林全能進一步指出，高通公司於2018年下單台灣半導體與封測產業約新台幣791億元，帶動網通產業產值約新台幣4,513億元，2019年預估達新台幣4,467億元，其中單台灣半導體與封測產業約新台幣1,088億元。

此外，公平會主委黃美瑛也指出，公平會今年以來已與經濟部、科技部召開三次跨部會工作小組會議，其中在5G技術與產品開發部分，高通公司已設立5G測試環境實驗室，高通公司也已與台灣行動通訊營運商進行5G測試網路兼容性測試，並辦理5G教育訓練。

公平會自104年起展開對美商高通公司調查，106年10月決議以聯合壟斷為由，重罰高通新台幣234億元，但卻於107年8月9日在智慧財產法院基於公共利益的調解下，公平會與高通達成訴訟和解，要求高通改正不公平競爭的行為，扣除高通已繳納的27億罰款，其他承諾以5年期共約210億元新台幣「台灣產業方案」投資台灣。