美中達成貿易協議？謝金河：這次只是中場休息時間
美中上周達成第一階段貿易協議，財信傳媒董事長謝金河認為內情似乎沒有想像中那麼美好，中國表示還要再到美國磋商細節，甚至有高層放話說，除非美國對中國拿掉所有已課的關稅，看起來，雙方都各有堅持。
謝金河在臉書提出觀察，指這兩個月，美中貿易戰時而劍拔弩張，時而峰迴路轉，看了大家一頭霧水，此時看不懂這個棋局的人一定會說，川普是生意人變來變去！其實川普的核心戰略從來都沒變，只是戰術經常被轉彎。
例如，8月23日中國宣布對美750億美元商品加稅，川普立刻宣布2500億美元商品稅率從25%拉高到30%，剩下的3000億美元也從10%拉升至15%，川普又放話要美國企業撤離中國，雙方關係緊繃到最高點。這次劉鶴到白宮，其實承諾的具體內容，除了每年400到500億美元的農產品採購外，中國只承諾努力落實智慧財產權的保護，但川普卻迫不急待在白宮宣布與中國達成非常好的協議。並且把中國從外滙操控國名單移除，人民幣也由貶轉升，乍看貿易戰可望落幕。
謝金河認為美中達成協議？可能沒有想像中那麼容易，為中國表示還要再磋商細節，甚至放話除非美國對中國拿掉所有已課的關稅。這兩天美國財政部長Steve Mnuchin透露，如果中方沒有落實承諾，進一步的關稅開徴仍會在12月15日開始。看起來這次的貿易協議只是中場休息時間，股市趁機反彈，未來仍得面對基本面的調整壓力。
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