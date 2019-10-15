仁新醫藥：代子公司發表新藥LBS-008臨床一期數據

2019-10-15 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳書璿 ／台北即時報導



仁新醫藥(6696)今（15）日代子公司Belite Bio公告其獲邀在美國時間本月14日於舊金山登場的美國眼科學會（AAO）年會發表旗下治療乾性黃斑部病變（AMD）及斯特格病變的口服新藥LBS-008臨床一期數據。乾性AMD與斯特格病變迄今尚無有效藥物可醫治，LBS-008澳洲臨床一期試驗數據的有效性及安全性，未來有機會替病患帶來一線曙光。

仁新表示，在不同劑量的SAD（單一劑量遞增）試驗和持續給藥的MAD（重複劑量遞增）試驗中，數據顯示LBS-008在人體內的吸收良好，且能有效抑制視黃醇結合蛋白4（Retinol Binding Protein 4，簡稱RBP4），受試者皆達到預計可產生療效之「抑制RBP4至少70%」的目標，且無明顯副作用，安全性極高。

LBS-008所展現的有效性及安全性表現優良，因為「抑制RBP4濃度達60%以上可減緩乾性AMD惡化」的作用機轉，已經由抗癌藥物Fenretinide在其乾性AMD人體二期臨床研究佐證。

此外，英國國家健康研究院（NIHR）大規模以系統性分析檢視近8,000份治療乾性AMD和斯特格病變相關的臨床及臨床前研究數據，公開認同抑制RBP4的作用機轉具有治療這兩種疾病的潛力，並建議深入研究。

不過因Fenretinide原為癌症用藥且非RBP4標靶藥物，會有脫靶效應且無法再調高劑量，以致其二期臨床試驗未能達到統計上的顯著效果而宣告失敗。

相較之下，LBS-008一期臨床試驗數據展現出降低RBP4濃度的有效性及安全性，代表LBS-008有很大機會成為全球第一個治療乾性AMD及斯特格病變的口服新藥。由於這兩種疾病迄今皆無藥可醫，若有足夠資源，LBS-008預計於2020年開展全球二/三期臨床試驗。