政府挺中小企業 祭貸款利率最高1.595%保證成數九成五

2019-10-15 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



為力挺中小企業，「政府銀行齊相挺中小企業列車」今（15）日在經濟部加工出口區管理處屏東分處，舉辦「中小企業融資保證論壇」。經濟部在會上介紹政府融資資源，第一銀行傳授中小企業如何與銀行打交道的秘訣，環拓科技、麒悅企業兩家在地成功企業，分享銀行融資實務經驗，吸引約200家企業前來瞭解政府協助資源。現場也特別設立八大公股行庫融資諮詢專區。

經濟部次長林全能指出，全國中小企業超過143萬家，占全體企業的97.7%，中小企業由於規模及財務結構的限制，在營運資金取得方面較為弱勢，故經濟部訂定四大策略：「升級轉型促投資」、「協助小微固基盤」、「發展新創助成長」、「出口布局拚外銷」，提供中小企業多元的融資方案。

林全能表示，美中貿易戰啟動台商從大陸回台投資效應，不管是大中小企業，投資動能快速增加中，而銀行是企業最需要的夥伴。政府為協助企業發展，規劃許多政策性專案貸款如「投資台灣三大方案」，不僅拚投資，也拼國內產業升級；其中對中小企業提出專屬方案，貸款利率最高1.595%，保證成數最高9.5成，增加投資誘因、帶動轉型，有相當正面效益。此外，經濟部中小企業處成立融資諮詢窗口馬上辦服務中心（電話：0800-056476）可提供財務顧問免費幫公司財務診斷、解決融資問題。

財政部國庫署副署長顏春蘭表示，財政部鼓勵公股銀行在兼顧風險管控及相關徵授信原則下，積極滿足中小企業創新轉型、傳承接班及業務國際化多元資金需求。金管會銀行局主任秘書童政彰與會述及，截至2019年8月底，本國銀行在風險考量下積極配合中小企業融資水位來到6.6兆元，占整體放款量六成，透過政策支持，與銀行一起相挺中小企業，協助企業發展。

第一銀行副總經理洪惠卿特別點出中小企業常見融資困境，如：財務透明度不足、缺乏擔保品、不知如何與金融機構往來等，建議可運用信保基金保證、聯輔基金輔導及馬上辦服務中心財務診斷等政府資源予以協助。

現場出席企業也針對返鄉青年、企業擴廠、餐飲業裝潢等資金需求、投資台灣相關融資議題，以及旅宿業政府協助措施等方面提出問題，皆由與會單位及金融機構代表一一回應。

經濟部表示，融資保證論壇之舉行，將政府相關免費資源介紹給中小企業，希望藉由政府已建構好之融資保證及輔導平台，協助中小企業取得營運所需資金。後續尚有彰化(10月25日)、嘉義(11月15日)及新竹(12月20日)等場次，歡迎中小企業主共同參與。