能源周登場 太陽能、離岸風電受矚目

蔡政府提出的「2025年非核家園」時程逐步逼近，離岸風電與太陽光電發展也受到關注，雖然太陽光電產業面臨中國大陸激烈競爭，不過，聯合再生能源董事長洪傳獻持正面表示，太陽光電產業市場依舊樂觀，每年都有兩位數的成長，但政府得先落實營農型、漁光型等太陽光電設置，才能讓到位的資金跟人才發揮更大的效益。