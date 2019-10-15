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美中貿易談判雙簧之後，中共「悔棋」進退維谷

六都最強 這地區前三季每千戶人家就有34.4戶購屋

能源周登場 太陽能、離岸風電受矚目

2019-10-15 19:55經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

蔡政府提出的「2025年非核家園」時程逐步逼近，離岸風電太陽光電發展也受到關注，雖然太陽光電產業面臨中國大陸激烈競爭，不過，聯合再生能源董事長洪傳獻持正面表示，太陽光電產業市場依舊樂觀，每年都有兩位數的成長，但政府得先落實營農型、漁光型等太陽光電設置，才能讓到位的資金跟人才發揮更大的效益。

太陽光電離岸風電再生能源
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