就是愛美食！即時餐食、膳食菜餚產值成長驚人

2019-10-15 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北即時報導



經濟部統計今（15）日指出，去（2018）年民生工業產值逾1.4兆元，為1997年以來新高水準，年增3.51%。今年隨著內需市場穩定擴增，消費與投資需求成長，將會帶動食品及非金屬礦物製品業等產值進一步提升。整體而言，今年民生工業產值可望繼續成長。

國人愛美食、重保健。經濟部統計指出，隨著國人生活型態改變，食品業者積極開發各種美味的即時餐食、膳食及菜餚，帶動產值連年創新高，去年分別達276億元、273億元；保健食品去年產值達161億元，呈連續四年成長，並創下新高。

民生工業是我國最早發展產業，涵蓋製造業中之9類中業，包括食品及飼料、紡織、非金屬礦物製品、木竹製品、成衣及服飾、飲料、菸草等，以內銷為主；僅家具業及其他製造業以外銷為主。

經濟部統計指出，各業別中，占比最高、達37%的食品及飼品業，已連續3年正成長，去年產值5,227億元創歷史新高，對民生工業成長貢獻1.14個百分點。其中，因國人餐食追求方便、即時，業者開發各種美味新品，帶動即時餐時、膳食及菜餚分別呈連續9年、5年正成長，去年分別年增9.23%及12.54%，成長力道驚人。隨著人口高齡化，國民健康意識抬頭，推升保健食品產值創新高，去年成長7.8%。

其他製造業去年產值1,702億元，亦創歷史新高，年增9.11%，連續九年正成長，對民生工業成長貢獻1.04個百分點。其中，隱形眼鏡去年產值達294億元，室內健身器材產值達224億元，皆創歷史新高。

非金屬礦物製品業去年產值為2,001億元，年增5.23%，對民生工業成長貢獻0.72個百分點，其中預拌混凝土產值653億元，年增7.68%，主因是工業倉儲需求帶動預拌混凝土產值。

我民生工業今年前7月累計8,175億元，較去年同期成長1.14%。經濟部預估，今年隨著內需市場穩定擴增，消費與投資需求成長，將會帶動食品及非金屬礦物製品業等產值進一步提升。整體而言，今年民生工業產值可望繼續成長。