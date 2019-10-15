親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

就是愛美食！即時餐食、膳食菜餚產值成長驚人

2019-10-15 18:51經濟日報 記者江睿智／台北即時報導

經濟部統計今（15）日指出，去（2018）年民生工業產值逾1.4兆元，為1997年以來新高水準，年增3.51%。今年隨著內需市場穩定擴增，消費與投資需求成長，將會帶動食品及非金屬礦物製品業等產值進一步提升。整體而言，今年民生工業產值可望繼續成長。

國人愛美食、重保健。經濟部統計指出，隨著國人生活型態改變，食品業者積極開發各種美味的即時餐食、膳食及菜餚，帶動產值連年創新高，去年分別達276億元、273億元；保健食品去年產值達161億元，呈連續四年成長，並創下新高。

民生工業是我國最早發展產業，涵蓋製造業中之9類中業，包括食品及飼料、紡織、非金屬礦物製品、木竹製品、成衣及服飾、飲料、菸草等，以內銷為主；僅家具業及其他製造業以外銷為主。

經濟部統計指出，各業別中，占比最高、達37%的食品及飼品業，已連續3年正成長，去年產值5,227億元創歷史新高，對民生工業成長貢獻1.14個百分點。其中，因國人餐食追求方便、即時，業者開發各種美味新品，帶動即時餐時、膳食及菜餚分別呈連續9年、5年正成長，去年分別年增9.23%及12.54%，成長力道驚人。隨著人口高齡化，國民健康意識抬頭，推升保健食品產值創新高，去年成長7.8%。

其他製造業去年產值1,702億元，亦創歷史新高，年增9.11%，連續九年正成長，對民生工業成長貢獻1.04個百分點。其中，隱形眼鏡去年產值達294億元，室內健身器材產值達224億元，皆創歷史新高。

非金屬礦物製品業去年產值為2,001億元，年增5.23%，對民生工業成長貢獻0.72個百分點，其中預拌混凝土產值653億元，年增7.68%，主因是工業倉儲需求帶動預拌混凝土產值。

我民生工業今年前7月累計8,175億元，較去年同期成長1.14%。經濟部預估，今年隨著內需市場穩定擴增，消費與投資需求成長，將會帶動食品及非金屬礦物製品業等產值進一步提升。整體而言，今年民生工業產值可望繼續成長。

經濟部製造業
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

8月經常性薪資為42,135元 年增2.22％

2019-10-15 16:27

電動車補助大縮水！最新版補助概況一次看

2019-10-15 15:20

超羨慕！勞退帳戶有千萬元 一年就分紅80萬元

2019-10-15 13:29

國產車死亡交叉！ 車輛公會理事長：已是危急存亡之秋

2019-10-15 16:16

前8月經常性薪資增幅2.32％ 創19年同期次高

2019-10-15 17:46

明年縮水 電動機車補助今年翻逾2倍

2019-10-15 14:37

富智康與鴻海關連交易 再延長3年

2019-10-15 11:30

設數位長沒下文？ 藍綠都催不成

2019-10-15 10:05

名家觀點／出口負成長的哀愁

2019-10-15 01:05

國發基金轉型 主動發掘新星

2019-10-15 00:59

創業天使 扶植57家新創

2019-10-15 00:58

銀行示警：美中貿戰、英國脫歐、Q4風險

2019-10-15 00:45

美中達初步協議 經長：台商全球布局不會停

2019-10-15 00:30

海外資金回台翻倍 申請匯回規模達65億元

2019-10-14 23:48

經長：台商分散市場 不會放慢

2019-10-14 23:46

會計師：還有一波資金回台大浪潮

2019-10-14 23:40

海外資金要匯回 專法條例有管制

2019-10-14 15:02

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

60歲不急著領勞工退休金？原來有這些好處

2019-10-15 13:27

超羨慕！勞退帳戶有千萬元 一年就分紅80萬元

2019-10-15 13:29

全球百大數位企業大洗牌！台灣從6家掉到剩台積電、鴻海

2019-10-15 15:51

電動機車 擬降價衝買氣

2019-10-15 00:09

國產退出大陸水泥市場 展現轉型決心

2019-10-15 00:07

熱錢狂湧 台幣強升2.3角

2019-10-14 23:30

電動車補助大縮水！最新版補助概況一次看

2019-10-15 15:20

家樂福攻電商 將在桃園興建北區物流中心

2019-10-15 00:53

你今天「嗶」了嗎？ 悠遊卡重度使用者都住這裡

2019-10-15 11:09

或見好就收、或苦戰脫身 今年撤守大陸的台企有這些

2019-10-15 12:37

辜家二少出手 增持開發金股

2019-10-15 00:11

海外資金回台翻倍 申請匯回規模達65億元

2019-10-14 23:48

開發金併中壽 時程受關注

2019-10-14 23:58

永豐遭爆把銀行金庫當自家金庫 金管會還清白

2019-10-15 17:25

9月、前三季表現亮眼 南山獲利稱冠同業

2019-10-14 23:29

自然人董事制 牽動金控改選

2019-10-14 23:35

蘋果發展無線充電 台廠利多

2019-10-15 00:53

央行小學堂開講 新版10元硬幣暗藏國泰民安

2019-10-15 11:55

兩大原因…電動機車市占飆升

2019-10-14 23:57

租稅天堂稅務居民證明 鬆綁

2019-10-14 22:40

美中達協議後黃金仍高檔 黃金王子：現在投資還不晚

2019-10-15 11:18

以房養老申辦 北北基最熱

2019-10-14 23:33

國發基金轉型 主動發掘新星

2019-10-15 00:59

名家觀點／出口負成長的哀愁

2019-10-15 01:05

何壽川保釋金爭議 立委質疑金管會輕放永豐銀

2019-10-15 01:01

資金回台大翻倍！國慶前夕湧進35億元活水

2019-10-14 20:51

台灣人大賣黃金 黃金王子：現在投資不算晚

2019-10-15 14:37

國產車死亡交叉！ 車輛公會理事長：已是危急存亡之秋

2019-10-15 16:16

巨大單月業績創新高 前九月年增率5.1%

2019-10-15 00:43

熱錢湧入 台北股匯市齊揚

2019-10-15 00:49

老車站改成冰菓室 吸引600人山村換宿—沒落小鎮成「有收房租的IKEA」

2019-10-15 15:30

扣除生前未償債務 繼承人負舉證責任

2019-10-14 22:40

工研院新任院士出爐 蔡英文出席授證典禮

2019-10-15 11:52

銀行示警：美中貿戰、英國脫歐、Q4風險

2019-10-15 00:45

搭配年金險 退休生活保障更完整

2019-10-14 23:29

自行車雙雄 歐洲擴產

2019-10-15 00:00

會計師：還有一波資金回台大浪潮

2019-10-14 23:40

吸港資 金管會擬打通財管渠道

2019-10-15 00:54

傳產大咖 調整事業版圖

2019-10-14 23:57

8月經常性薪資為42,135元 年增2.22％

2019-10-15 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top