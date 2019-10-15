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台商回流帶動就業？124家業者員工人數增3.43％

2019-10-15 18:26經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

營建工程業情境示意圖。圖／Ingimage
營建工程業情境示意圖。圖／Ingimage
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有關台商回流帶動國內就業機會的話題，主計總處今（15）日指出，截至8月底的124家台商業者，其員工人數比去年7月成長3.43%，遠高於全體受僱員工人數年增1.19％的表現。

主計總處發布受僱員工薪資統計，1至8月受僱員工人數平均794.7萬人，年增1.16%不過，機械設備製造業僅增加1.3%或4,000人，相較前二年都有2.4%以上的受僱人數增幅較緩，顯示仍受到大環境景氣衝擊。

電子零組件製造業的受雇員工人數更是連月負成長，今年以來的受僱人數比去年同期少了4,000人。潘寧馨說，該產業已不是單月現象，除了景氣影響，還加上某些面板、太陽光電產業確實營運狀況不佳所致。

不過，台商回流卻對勞動市場傳來好消息，截至8月底經濟部核准的124家台商業者，其員工人數比去年7月成長3.43%，遠高於全體受僱員工人數年增1.19％的表現。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨分析，當中包含多重因素，如轉單、生產線轉變，受僱人數成長可能與廠商回台投資須增聘人力有關，不見得全然反映台商回流的直接影響。

另外，營建工程業8月單月受僱人數增加6,000人最多，但潘寧馨認為，主要受到近期房市不動產頻傳好消息，尚看不出營建業表現熱絡與台商回流的倉儲、辦公建廠的直接關聯。

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