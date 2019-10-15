景氣擴張趨緩 8月加班工時連十月負成長

2019-10-15 18:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北即時報導



主計總處今（15）日公布8月薪資概況，全體受僱員工經常性薪資42,135元，年增2.22%，受廠商調薪及基本工資調漲，仍維持年增2%以上的水準。不過，勞動市場仍受景氣擴張力道趨緩影響，8月整體加班工時連十月年減，而製造業加班工時更是連續11個月呈現負成長。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，加班工時與景氣狀況連動，其中又以製造業較具指標，在景氣好的時候，廠商接單較多，工業生產活動較為熱絡，加班狀況會比較多，反之則減少。

8月整體加班工時連十月年減，而製造業加班工時更是自去年10月美中貿易戰惡化開始，連續11個月呈現負成長。

不過，潘寧馨說，年減時數並沒有擴大，8月製造業加班工時僅較去年減少0.9小時，但是，從去年11月到今年7月的年減時數都超過一個小時，顯示景氣趨緩力道並沒有惡化。

薪資統計部分，累計今年1至8月經常性薪資，年增2.32％，維持19年來次高水準，只略遜於去年的2.63%，顯示按月發放的薪資增幅仍然穩健。

但加計獎金及加班費等非經常性薪資後，今年累計的「總薪資」年增幅度僅1.94%，為近三年的同期最低。潘寧馨指出，主要反映景氣擴張力道趨緩，廠商發放獎金的態度沒有往年積極所致。

若剔除物價因素，今年1至8月的「實質性經常性薪資」平均為40,773元，仍然不及16年前的水準，2003年同期的實質性經常性薪資平均為40,890元，薪資成長幅度仍趕不上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。