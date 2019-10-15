8月經常性薪資為42,135元 年增2.22％

2019-10-15 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北即時報導



員工情境示意圖。圖／Ingimage 分享 facebook 主計總處今（15）日公布8月薪資概況，全體受雇員工經常性薪資平均為42,135元，年增2.22%；若加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資為51,040元，年增2.67%。

就行業別經常性薪資變動觀察，金融及保險業因8月業績較佳，月增5.21%較高。總薪資部分，運輸及倉儲業受部分廠商8月發放績效獎金影響，月增將近四成較高；另外，金融及保險業、用水供應及污染整治業亦分別增加 11.88%、11.65%。

電力及燃氣供應業、電子零組件製造業則因部分廠商上月發放績效獎金、員工酬勞，分別月減36.03%、31.96%，另礦業及土石採取業減少27.13%，出版、影音製作、傳播及資通訊服務業亦減12.39%。

若考量物價因素，今年1~7月的「實質性經常性薪資」平均為40,773元，仍然不及16年前的水準，2003年同期的實質性經常性薪資平均為40,890元薪資成長幅度仍還沒趕上物價攀升的速度。

主計總處說明，「薪資」指的是廠商支付員工的工作報酬，包括本薪、按月津貼等俗稱月薪的經常性薪資，以及年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金和加班費等非經常性薪資，二者加計為總薪資，計入物價影響後的數據就是「實質」薪資。