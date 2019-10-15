車輛公會 籲速修正調降部分國內無產製汽車零組件關稅

2019-10-15 16:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北即時報導



國產車與進口車的市佔率，在今年8月來到死亡交叉！進口車市創下歷史單月新高紀錄，以歷史單月新高的53.9%強壓國產車的46.1%。此時已是國產車廠的危急存亡之秋，只要單一車廠承受不住進口車的擠壓放棄國產，將產生連鎖效應，供應鏈體系也將因為無法達成規模經濟而解體，整體國產車與供應鏈體系30萬工作人口面臨生死存亡，台灣汽車整車與零組件約4,000億元的產值將消失殆盡。

車輛公會強烈呼籲，期盼行政院會加速協商調降9項國內部分無產製車輛零組件關稅合理化案，列入優先審查法案，力求年底前完成修正，以協助國內車輛產業降低成本、確保競爭力，也彰顯政府支持國內汽車產業決心。

蔡文榮表示，進口車透過海外工廠大量生產，具規模經濟優勢，並在臺灣直接成立經銷點，在生產成本與投資成本相對較低下，得以較優勢的價格與國產車競爭。

此外，進口車配合消費者需求和喜好變化只需半年即可變換銷售車款。

相較進口車，國產車新車型投入量產需花2、 3年時間，且單一車型的開發需投數十億經費進行產品開發、開模及零組件國產化等，不論是成本或時間都居於劣勢。

然而，國產車廠推出一款新車，從設計研發、原料採購、模具開發、車輛製造生產線，以及上游供應商在車輛零件的開發生產，甚至是新車上市之後的銷售、保養維修，都造就了很多就業機會，建構整體汽車產業供應鏈並帶給了台灣經濟社會極大的產值效果，相較之下進口車的產業供應鏈短，為台灣所帶來的經濟效益與就業機會皆不及國產車，我們在此呼籲政府單位應該更重視國產車未來的發展。

車輛公會指出，在考量市場規模限制、全球採購策略，以及生產成本等因素下，國內製造之汽車所使用的部分零組件，必須從國際直接進口，惟現行整車與部份零組件關稅結構差異小，導致國產車取得進口關鍵零件之成本居高，並將此成本反映於車價上，同時加重國產車的成本負擔。

歷經多次與經濟部協商，公會全力支持經濟部提出的調降九項國內部分無產製車輛零組件關稅，藉以還原零件關稅結構合理性，鼓勵國內車廠持續在台投資生產，擴大民眾購買國產車意願，推升整體車市買氣，提升國產車市占率，有利我國車輛產業發展與帶動經濟成長動能。