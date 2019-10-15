搶救國產車 車輛公會蔡文榮理事長喊話

2019-10-15 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／台北即時報導



車輛公會蔡文榮理事長為搶救國產車產業喊話！國產車與進口車的市占率，在今年8月來到死亡交叉，進口車市創下歷史單月新高紀錄，以歷史單月新高的53.9%強壓國產車的46.1%，此時已是國產車廠的危急存亡之秋，只要單一車廠承受不住進口車的擠壓放棄國產，將產生連鎖效應，供應鏈體系也將因為無法達成規模經濟而解體，整體國產車與供應鏈體系30萬工作人口面臨生死存亡，台灣汽車整車與零組件約新台幣4千億元的產值將消失殆盡。

蔡文榮代表車輛公會呼籲，期盼行政院會加速協商調降9項國內部分無產製車輛零組件關稅合理化案，列入優先審查法案，力求年底前完成修正，以協助國內車輛產業降低成本、確保競爭力，也彰顯政府支持國內汽車產業決心。

蔡文榮擔憂的指出，進口車透過海外工廠大量生產，具規模經濟優勢，並在台灣直接成立經銷點，在生產成本與投資成本相對較低下，得以較優勢的價格與國產車競爭；此外，進口車配合消費者需求和喜好變化只需半年即可變換銷售車款。相較進口車，國產車新車型投入量產需花二、三年時間，且單一車型的開發需投數十億經費進行產品開發、開模及零組件國產化等，不論是成本或時間都居於劣勢。

然而，國產車廠推出一款新車，從設計研發、原料採購、模具開發、車輛製造生產線，以及上游供應商在車輛零件的開發生產，甚至是新車上市之後的銷售、保養維修，都造就了國內很多就業機會，建構整體汽車產業供應鏈並帶給了台灣經濟社會極大的產值效果；相較之下進口車的產業供應鏈短，為台灣所帶來的經濟效益與就業機會皆不及國產車，在此呼籲政府單位應該更重視國產車未來的發展。

在考量市場規模限制、全球採購策略，以及生產成本等因素下，國內製造汽車所使用的部分零組件，必須從國際直接進口，惟現行整車與部份零組件關稅結構差異小，導致國產車取得進口關鍵零件的成本居高，並將此成本反映於車價上，同時加重國產車的成本負擔。

蔡文榮強調，歷經多次與經濟部協商，公會全力支持經濟部提出的調降9項國內部分無產製車輛零組件關稅，藉以還原零件關稅結構合理性，鼓勵國內車廠持續在台投資生產，擴大民眾購買國產車意願，推升整體車市買氣，提升國產車市占率，有利我國車輛產業發展與帶動經濟成長動能。