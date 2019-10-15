電動車補助大縮水！最新版補助概況一次看

2019-10-15 15:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



電動機車補助方案調整，明年購車補助減為7,000元，國產電池芯則加碼由2,000元升為3,000元，二者合計最高補助降為1萬元。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 換電動機車要快，補助大縮水！電動機車補助方案調整，雖然今年下半年補助仍維持1萬元，含國產電池芯最高補助1.2萬元，但明年購車補助減為7,000元，國產電池芯則加碼由2,000元升為3,000元，二者合計最高補助降為1萬元，且110年及111年的電動機車補助還將逐年階梯式調降。

經濟部拍板「機車產業升級轉型輔導方案」，定調機車產業政策採燃油車與電動車併行發展策略，但明年換購電動車則僅給予7,000元補助，大幅縮水。但，若使用國產電池的車款，則是加碼補助3,000元，以引導關鍵組件國產化。

根據經濟部的資料顯示，關於電動機車補助今年編列17.58億元經費（包括充電站設施補助），預計帶動銷售16.22萬輛電動機車，明年編列13.73億元經費，補助約16.78萬輛電動車，累計近三年投入37.71億元，補助40.87萬輛電動機車。

經濟部官員指出，去年起購買電動機車最高補助1.2萬元，其中購車補助1萬元，國產電池芯補助2,000元，但考量電動機車市場逐步成熟，因此，自明年起會逐年在購車補助採階梯式調降，明年最高補助1萬元，其中電動機車補助降為7,000元，但國產電池芯加碼補助3,000元，以扶植電池芯國產化。

至於2021年購車及國產電池芯各補助多少，則將再視市場當時情況調整。

此外，針對2035年禁售燃油機車政策，經濟部也大轉彎。對此，經濟部解釋，評估應以市場機制處理，因此燃油機車與電動機車併行發展。

不過，經濟部表示，明年也將祭出「燃油機車補助」部分，會給予重型車5,000元、輕型車3,000元的補助，以加速老舊機車汰換，而中古車汰舊換新還有減徵貨物稅4,000元的優惠，民眾可多加利用。