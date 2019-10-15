超羨慕！勞退帳戶有千萬元 一年就分紅80萬元

2019-10-15 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／台北即時報導



由於勞退新制帳戶可以分配基金收益，勞工愈來愈不急著領。本報資料照片 分享 facebook

66歲楊太太工作數十年，雖然已經領了勞保年金，但是勞退新制帳戶還有30餘萬元，勞保局三催四發函通知她別忘了領，楊太太因為不急著用錢，先生也告訴她帳戶退休金只要不領走就可以每年分紅，比銀行定存高出許多，到現在沒領走帳戶的錢，她打算放到70歲以後再說。

楊太太勞退新制帳戶的錢還不算多，據聞勞退新制上路時，不少高科技業勞工是把舊制結清，退休金轉入新制帳戶，至今已累計上千萬元。如果以2017年收益率7.93%為例，光那一年帳戶就可分紅快80萬元，難怪很多勞工「愈放愈久」。

勞退新制是勞工唯一可以直接分紅的退休金帳戶，每年3月勞保局會將勞退新制基金前一年的投資收益分配到勞工帳戶，即使基金收益虧損，也有二年定存利率的保證收益，不少內行的勞工看懂門道後，即使到60歲符合請領資格時，也不打算領走，以便繼續分配收益。

統計勞退新制基金自2005年上路後，13年來基金投資只有三年虧損，其他十年都賺。以近五年為例，只有2015年及2018年是小虧，其他三年都有賺錢，而且收益率都不低。

例如2018年雖然勞退新制基金收益率-2.07%、-423.8億，但是前一年2017年收益率高達 7.93%，賺了1,407億元，平均每個帳戶可以分到12,608元；2016年收益率也有3.2303%，賺了515.4億，平均每人可分4,772元。