60歲不急著領勞工退休金？原來有這些好處

2019-10-15 13:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／台北即時報導



勞退新制帳戶是忘了領?還是不想領?由於勞退新制帳戶可以分配基金收益，所以勞工愈來愈不急著領，勞保局發現，平均請領年齡達63.15歲，也因為很多勞工想要保留帳戶繼續分紅，勞保局每年發函通知催領對象年齡不斷延後，從往年年滿60歲，今年已經改為鎖定年滿65歲、停繳勞退一年以上勞工，清查後發現約有4萬餘名勞工，平均每人帳戶8萬多元，勞保局已自8月起發函通知。

勞工老年退休金有勞保與勞退，但勞保局發現有很多勞工領了勞保老年給付後，未將勞退新制帳戶一併領出；為了避免勞工忘了還有勞退新制帳戶退休金，勞保局每年都會發函一定歲數以上、已停繳勞退一年勞工催領退休金。

由於勞退新制是年滿60歲就可以領，因此往年勞保局都鎖定年滿60歲、已停繳勞退一年勞工為對象，發函提醒。

勞保局以往曾分析勞工不急著領勞退新制帳戶原因，包括勞工不知道還有新制退休金；仍有工作意願，尚未離開職場；不急著用錢；帳戶金額太少等。

除了上述原因外，近年勞保局發現，很多勞工可能是不想領。

勞保局表示，很多勞工收到通知後，主動打來承認，想要保留退休金繼續分紅，因此暫時不打算領，請勞保局不用再發函通知，勞保局才發現，原來很多人是衝著勞退新制帳戶可以分配基金收益而延後領。

勞保局表示，勞退新制是後來的退休制度，很多勞工一開始不熟悉，但近年隨著勞退新制基金收益每年3月進行分配，都會引發勞工極大關注，不少勞工意識收益分配的優點，即使年滿60歲，符合領取退休金資格，也不想太早將退休金領出來。

此外，台灣勞工的確愈來愈晚退休，由於勞退新制提撥不限年齡，因此勞工即使年滿60歲繼續工作，無論年紀多大，雇主都要提撥薪資6%，因此勞退新制雖然年滿60歲就可以領，但是很多勞工請領年齡卻高達63、64歲。以今年為例，截至8月為止，平均請領年齡為63.15歲。

由於勞工不急著領，勞保局近年也將發函催領年齡往後延，從以往年滿60歲、停繳勞退一年，近年已延到年滿65歲、停繳一年。今年清查結果，約有4萬餘戶符合條件，已於8月起陸續發函通知。勞保局表示，4萬餘個帳戶中，平均每個帳戶餘額約8萬餘元。

勞保局表示，為提醒勞工請領退休金，勞工請領勞保老年給付時，如已年滿60歲且其勞工退休金專戶有餘額者，勞保局也會主動在老年給付核定函加註說明，提醒勞工記得申請勞工退休金。