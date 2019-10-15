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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

規劃明年出國旅遊 全球20大熱門旅遊目的地供你選擇

2019-10-15 13:01經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

距離2020年只剩下不到60個上班日，你開始規劃新一年的旅行計劃了嗎？全球旅宿平台Airbnb持續提倡提供旅客「普天之下、皆有所屬」理念，因此繼去年發布「19大熱門旅遊目的地」後，於今日公布「全球20大熱門旅遊目的地」，提供全球旅客及旅遊同業最新的旅遊趨勢。而根據Airbnb的最新預訂資料 ，預測2020年旅客將持續增加對全球知名度較低、重視生態環保的國家與城市的旅遊興趣。

根據Airbnb數據顯示，2020年將有許多正在籌備大型活動的城市和地區成為熱門旅遊目的地。美國威斯康辛州密爾瓦基由於成為明年美國民主黨全國代表大會 （Democratic National Convention） 的主辦城市，周遭房源年預訂量暴增近7.3倍 （729%），成為2020年預測旅遊目的地第一名。位於佛羅里達州的卡納維爾角也獲美國太空總署 （NASA）選為 2020 年火星探索計劃 （Mars 2020 Exploration Program） 的發射點，預估同比增長可達136%。而台灣民眾經常造訪的日本東京，Airbnb也預估因為東京奧運的舉辦，預訂量將可有一倍的成長。

近年來，全球旅客不再只對經典的觀光景點有興趣，而是開始探訪各國更有自然或文化特色的城鎮。西班牙畢爾包就是最佳例子，不僅有古根漢博物館及當地設計感十足的建築設計加持，明年也將舉辦2020歐洲盃，因此旅客造訪人次持續大幅成長，明年房源的預訂量已高達四倍。除此之外，泰國武里南因為保有許多遠古遺跡，成為觀光目的地新選擇，預訂量年增達到 383%。台灣民眾較熟悉的羅馬尼亞，也因為原始的山丘森林和古老的村莊受到旅客喜愛，年增率依舊有近三倍的驚人成長。

Airbnb期盼藉由發布「全球20大熱門旅遊目的地」，為全球旅客帶來更多旅遊靈感、跳脫傳統旅遊模式，以更接近當地、體驗文化的模式探索世界。這20大熱門旅遊目的地包括：

美國．威斯康辛州 密爾瓦基（Milwaukee）、西班牙．畢爾包（Bilbao）、泰國．武里南（Buriram）、澳洲．維多利亞州 森伯里（Sunbury）、羅馬尼亞、中國大陸．西安、美國．俄勒岡州 尤金市（Eugene）、盧森堡、墨西哥．瓜達拉哈拉（Guadalajara）、萬那杜（Vanuatu）、哥倫比亞．卡利（Cali）、美國．佛羅里達州 卡納維爾角（Cape Canaveral）、蘇格蘭．亞伯丁（Aberdeen）、加拿大．不列顛哥倫比亞省 考特尼（Courtenay）、巴西．烏巴圖巴（Ubatuba）、法國．萊孔塔米訥-蒙茹瓦（Les Contamines-Montjoie）、日本東京、印度．喀拉拉邦（Kerala）、肯亞．馬林迪（Malindi）、荷蘭．馬斯垂克（Maastricht）。

Airbnb持續提倡提供旅客「普天之下、皆有所屬」理念，繼去年發布「19大熱門旅...
Airbnb持續提倡提供旅客「普天之下、皆有所屬」理念，繼去年發布「19大熱門旅遊目的地」後，於今日公布「全球20大熱門旅遊目的地」，提供全球旅客及旅遊同業最新的旅遊趨勢。　圖／Airbnb提供
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