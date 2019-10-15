規劃明年出國旅遊 全球20大熱門旅遊目的地供你選擇

2019-10-15 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



距離2020年只剩下不到60個上班日，你開始規劃新一年的旅行計劃了嗎？全球旅宿平台Airbnb持續提倡提供旅客「普天之下、皆有所屬」理念，因此繼去年發布「19大熱門旅遊目的地」後，於今日公布「全球20大熱門旅遊目的地」，提供全球旅客及旅遊同業最新的旅遊趨勢。而根據Airbnb的最新預訂資料 ，預測2020年旅客將持續增加對全球知名度較低、重視生態環保的國家與城市的旅遊興趣。

根據Airbnb數據顯示，2020年將有許多正在籌備大型活動的城市和地區成為熱門旅遊目的地。美國威斯康辛州密爾瓦基由於成為明年美國民主黨全國代表大會 （Democratic National Convention） 的主辦城市，周遭房源年預訂量暴增近7.3倍 （729%），成為2020年預測旅遊目的地第一名。位於佛羅里達州的卡納維爾角也獲美國太空總署 （NASA）選為 2020 年火星探索計劃 （Mars 2020 Exploration Program） 的發射點，預估同比增長可達136%。而台灣民眾經常造訪的日本東京，Airbnb也預估因為東京奧運的舉辦，預訂量將可有一倍的成長。

近年來，全球旅客不再只對經典的觀光景點有興趣，而是開始探訪各國更有自然或文化特色的城鎮。西班牙畢爾包就是最佳例子，不僅有古根漢博物館及當地設計感十足的建築設計加持，明年也將舉辦2020歐洲盃，因此旅客造訪人次持續大幅成長，明年房源的預訂量已高達四倍。除此之外，泰國武里南因為保有許多遠古遺跡，成為觀光目的地新選擇，預訂量年增達到 383%。台灣民眾較熟悉的羅馬尼亞，也因為原始的山丘森林和古老的村莊受到旅客喜愛，年增率依舊有近三倍的驚人成長。

Airbnb期盼藉由發布「全球20大熱門旅遊目的地」，為全球旅客帶來更多旅遊靈感、跳脫傳統旅遊模式，以更接近當地、體驗文化的模式探索世界。這20大熱門旅遊目的地包括：