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重刑行不行？酒駕「重刑化」利大於弊？

聯邦快遞國際經濟快遞服務 擴展至歐洲據點

2019-10-15 12:19經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

聯邦快遞宣佈加強其國際經濟快遞服務，除了現有從主要亞太地區包括台灣在內出發的航線...
聯邦快遞宣佈加強其國際經濟快遞服務，除了現有從主要亞太地區包括台灣在內出發的航線外，即日起擴展到保加利亞、馬爾他及賽普勒斯。同時，FedEx國際經濟快遞大貨服務®則擴展到羅馬尼亞及愛沙尼亞，共增設了68條歐亞航線。　圖／聯邦快遞提供
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FedEx Corp.（紐約證交所股份代號：FDX）旗下附屬公司兼全球最具規模的快遞運輸公司之一的聯邦快遞，致力於透過FedEx 國際經濟快遞服務®為客戶提供快捷可靠的遞送服務，協助亞太地區企業連繫更多全球客戶。聯邦快遞宣佈加強其國際經濟快遞服務，除了現有從主要亞太地區包括台灣在內出發的航線外，即日起擴展到保加利亞、馬爾他及賽普勒斯。同時，FedEx國際經濟快遞大貨服務®則擴展到羅馬尼亞及愛沙尼亞，共增設了68條歐亞航線。

FedEx 國際經濟快遞服務提供清關、送貨到府服務，以較具競爭力的價格提供國際快遞運輸方案。對於較在意成本問題的中小企業而言，該服務幫助企業在運送非緊急貨件時，除了節省成本，同時能夠受惠於聯邦快遞可靠且龐大的全球網絡。

隨著數位經濟的蓬勃發展，愈來愈多亞太地區的中小型企業，包括台灣，正開拓其在全球的業務版圖。同時，他們也面對著進出口時日益增加的挑戰。除了快遞服務外，中小企業亦正為一些非緊急貨件，尋求其他時間較長的運輸解決方案。

聯邦快遞亞太區總裁蕙嘉琳（Karen Reddington）說：「亞洲和歐洲是現今主要的貿易夥伴，其全年商品貿易額達1.5兆美元[3]。擴展FedEx國際經濟快遞服務將有助與歐洲有貿易來往的亞太地區中小型企業把握全球商機。透過FedEx國際經濟快遞服務，他們能以可靠且具成本效益的方法連繫全球客戶。我們致力幫助企業建構無疆界的業務並創造無限的可能。」

紐約證交所
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