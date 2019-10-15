設數位長沒下文？ 藍綠都催不成

2019-10-15 10:05 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



政府應不應設數位長？因推動「數位國家公投」，遭中選會駁回的韓國瑜國政顧問團總召張善政表示，未來將在政策裡普植數位基因，並加入數位應用專才。政委唐鳳曾表示，「資訊長」如果沒有辦法拉高到行政院副院長的層級，恐怕很難落實。最近撰文鼓吹的台北商業大學校長張瑞雄則強調，「就像不當黨產委員會一樣，政府有決心就一定能成。」

數位公投沒人支持

張善政今年初推動的「數位國家公投」有三訴求：盼在行政院下成立一個平行於國發會的實質部會「數位創新委員會」；在每一個部會設置專職的數位創新長（及數位創新辦公室）；並讓數位創新辦公室的人員招募不受公務人員資格限制，特意引進民間新血發揮鯰魚效應，「就像把鯰魚放在魚池裡，讓魚群更有生命力一樣，這群人也要扮演鯰魚的角色。」

「台灣的數位法規落後、政策缺乏創新，數位時代不能像石器時代！」張善政表示，我們行動支付進展緩慢、法規不易容納分享經濟的新架構；中小學校的數位教育遠遜於歐美國家，讓我們下一代毫無面對國際的數位競爭力。上述都顯示，政府的架構太老舊了，沒有能力掌握數位潮流。張善政目前的困境是，立法院沒有黨團願意支持，總統府也說聽不懂訴求。

數位國家公投於8月時遭中選會以「補正資料不符規定」駁回，現正擔任韓國瑜國政顧問團總召的張善政表示，不會因此放棄帶領國家數位轉型，將繼續推動「數位長學院」，10月19日將與史欽泰、呂學海、翟本喬、林火燈等20位專家，召開大型的「數位國家委員會論壇」，共商台灣數位轉型問題。

朱：副院長層級數位長

「行政院應設副院長層級的數位長，讓數位產業、數位政府政策明確化。」朱立倫6月在亞太區高科技峰會的金融科技演講中主張，台灣法規綁死商業、面對新創體系的態度保守又緩慢；無論AI、區塊鏈等都需要新創體系，讓人才快速進入、足夠的資金支援以及鬆綁法令。

立委余宛如3年前的臉書貼文指出，政委唐鳳與她對談時表示，雖十分贊同政府資訊長制度，不過唐鳳以前行政院長張善政的經歷為例表示，「政府資訊長」如果沒有辦法拉高到行政院副院長的層級，恐怕很難落實其職能。

余宛如力推資訊長

余宛如辦公室表示，余宛如對此的態度與今年3月的臉書貼文一致：2016年底她以《資訊長四法》推動設立資訊長、政院層級的資訊總處，但可惜因行政院、立法院的支持人數不足，遭到擱置。去年她推動的《資通安全管理法》已於5月三讀，由副院長陳其邁「兼任」我國第一任「資安長」，並召開「政府機關資安長會議」，這是一個非常好的開始。

「期許台灣政府體制能快速數位轉型，台灣不僅要資安長，也要資訊長。」余宛如表示，希望台灣能夠比照美國，從兼任改為「專任」，讓資訊與資安都能成為國家治理的骨架，而不會只是一張拼圖，政策的制定與執行都能換上數位思維。

行政院不想推動？

張瑞雄指出，長期以來，國內54個資訊相關公協學會共組「資訊立法策進聯盟」，盼政府設立資訊長及資訊部，與張善政的主張大同小異，共同目標都是「整合各部會資訊業務。」而資訊專法三年前就通過一讀，但立法院不處理，行政院也沒有推動的決心。

「就像不當黨產委員會一樣，雖說涉及繁雜的《行政院組織法》，但行政院有決心，就一定能推動。」張瑞雄以「大學畢業生就業流向調查」為例，政府若能整合勞動部、內政部、國防部的資料，就可從當兵（國防部）、出國（入出境管理局）、就業（勞動部）輕鬆彙整畢業生的流向，校方就不必再挨個打電話，一個一個追蹤。

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