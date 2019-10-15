親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

19日來台灣！打完二戰蹲博物館 英噴火戰機再升空

一個西德家庭的東德記憶：柏林圍牆倒下後的30年

設數位長沒下文？ 藍綠都催不成

2019-10-15 10:05台灣醒報 記者張元融╱台北報導

政府應不應設數位長？因推動「數位國家公投」，遭中選會駁回的韓國瑜國政顧問團總召張善政表示，未來將在政策裡普植數位基因，並加入數位應用專才。政委唐鳳曾表示，「資訊長」如果沒有辦法拉高到行政院副院長的層級，恐怕很難落實。最近撰文鼓吹的台北商業大學校長張瑞雄則強調，「就像不當黨產委員會一樣，政府有決心就一定能成。」

數位公投沒人支持

張善政今年初推動的「數位國家公投」有三訴求：盼在行政院下成立一個平行於國發會的實質部會「數位創新委員會」；在每一個部會設置專職的數位創新長（及數位創新辦公室）；並讓數位創新辦公室的人員招募不受公務人員資格限制，特意引進民間新血發揮鯰魚效應，「就像把鯰魚放在魚池裡，讓魚群更有生命力一樣，這群人也要扮演鯰魚的角色。」

「台灣的數位法規落後、政策缺乏創新，數位時代不能像石器時代！」張善政表示，我們行動支付進展緩慢、法規不易容納分享經濟的新架構；中小學校的數位教育遠遜於歐美國家，讓我們下一代毫無面對國際的數位競爭力。上述都顯示，政府的架構太老舊了，沒有能力掌握數位潮流。張善政目前的困境是，立法院沒有黨團願意支持，總統府也說聽不懂訴求。

數位國家公投於8月時遭中選會以「補正資料不符規定」駁回，現正擔任韓國瑜國政顧問團總召的張善政表示，不會因此放棄帶領國家數位轉型，將繼續推動「數位長學院」，10月19日將與史欽泰、呂學海、翟本喬、林火燈等20位專家，召開大型的「數位國家委員會論壇」，共商台灣數位轉型問題。

朱：副院長層級數位長

「行政院應設副院長層級的數位長，讓數位產業、數位政府政策明確化。」朱立倫6月在亞太區高科技峰會的金融科技演講中主張，台灣法規綁死商業、面對新創體系的態度保守又緩慢；無論AI、區塊鏈等都需要新創體系，讓人才快速進入、足夠的資金支援以及鬆綁法令。

立委余宛如3年前的臉書貼文指出，政委唐鳳與她對談時表示，雖十分贊同政府資訊長制度，不過唐鳳以前行政院長張善政的經歷為例表示，「政府資訊長」如果沒有辦法拉高到行政院副院長的層級，恐怕很難落實其職能。

余宛如力推資訊長

余宛如辦公室表示，余宛如對此的態度與今年3月的臉書貼文一致：2016年底她以《資訊長四法》推動設立資訊長、政院層級的資訊總處，但可惜因行政院、立法院的支持人數不足，遭到擱置。去年她推動的《資通安全管理法》已於5月三讀，由副院長陳其邁「兼任」我國第一任「資安長」，並召開「政府機關資安長會議」，這是一個非常好的開始。

「期許台灣政府體制能快速數位轉型，台灣不僅要資安長，也要資訊長。」余宛如表示，希望台灣能夠比照美國，從兼任改為「專任」，讓資訊與資安都能成為國家治理的骨架，而不會只是一張拼圖，政策的制定與執行都能換上數位思維。

行政院不想推動？

張瑞雄指出，長期以來，國內54個資訊相關公協學會共組「資訊立法策進聯盟」，盼政府設立資訊長及資訊部，與張善政的主張大同小異，共同目標都是「整合各部會資訊業務。」而資訊專法三年前就通過一讀，但立法院不處理，行政院也沒有推動的決心。

「就像不當黨產委員會一樣，雖說涉及繁雜的《行政院組織法》，但行政院有決心，就一定能推動。」張瑞雄以「大學畢業生就業流向調查」為例，政府若能整合勞動部、內政部、國防部的資料，就可從當兵（國防部）、出國（入出境管理局）、就業（勞動部）輕鬆彙整畢業生的流向，校方就不必再挨個打電話，一個一個追蹤。

【更多精采內容，詳見

張善政公投資安
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

海外資金回台翻倍 申請匯回規模達65億元

2019-10-14 23:48

國發基金轉型 主動發掘新星

2019-10-15 00:59

名家觀點／出口負成長的哀愁

2019-10-15 01:05

創業天使 扶植57家新創

2019-10-15 00:58

銀行示警：美中貿戰、英國脫歐、Q4風險

2019-10-15 00:45

美中達初步協議 經長：台商全球布局不會停

2019-10-15 00:30

經長：台商分散市場 不會放慢

2019-10-14 23:46

會計師：還有一波資金回台大浪潮

2019-10-14 23:40

海外資金要匯回 專法條例有管制

2019-10-14 15:02

台商回流 產業鏈升級？綠委：基層沒感受到

2019-10-14 14:32

吸港資金 顧立雄：年底前打通OBU、DBU渠道

2019-10-14 14:32

新疆黑名單中企來台恐涉國安 經長要國營會盤查

2019-10-14 13:05

台股站上萬一 顧立雄提醒要居高思危

2019-10-14 13:03

中國大陸若威脅並取消ECFA 經濟部將提出因應對策

2019-10-14 12:07

運費上漲進補 新興裕民看旺第4季

2019-10-14 11:23

大戶中實戶歸隊為何動能仍不足？ 顧立雄這樣說

2019-10-14 10:52

美中貿易露曙光傳台商回流暫緩？ 沈榮津：應不會改變

2019-10-14 09:36

台股開盤大漲重回萬一 顧立雄：市場暫時喘一口氣

2019-10-14 09:19

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

日圓換匯又跳水 換新台幣5萬元差快3000元

2019-10-14 11:52

日圓重返0.28字頭創5個月新低 哈日族笑了

2019-10-14 11:43

永豐銀員工下班從金庫搬錢救董未開罰 顧立雄：了解中

2019-10-14 12:10

台幣漲很兇 想跟著賺快用外幣設價服務

2019-10-14 12:47

國產退出大陸水泥市場 展現轉型決心

2019-10-15 00:07

熱錢狂湧 台幣強升2.3角

2019-10-14 23:30

夜貓出動 星巴克深夜爵士酒館見

2019-10-14 15:47

金管會新規定困擾金融業經營權之爭 立委要求提對策

2019-10-14 13:47

新台幣好強 狂漲逾2角

2019-10-14 10:46

海外資金回台翻倍 申請匯回規模達65億元

2019-10-14 23:48

家樂福攻電商 將在桃園興建北區物流中心

2019-10-15 00:53

台幣成為今天表現最強貨幣 對日圓也創5月初來最高

2019-10-14 11:51

郭明錤：iPhone SE2 規格將與i8類似

2019-10-14 12:10

新台幣強升2.3角收30.62元 逾一年最高

2019-10-14 16:19

德儀分手大聯大、文曄 專家：調體質 大者更大展優勢

2019-10-14 14:32

台股站上萬一 顧立雄提醒要居高思危

2019-10-14 13:03

電動機車 擬降價衝買氣

2019-10-15 00:09

蘋果發展無線充電 台廠利多

2019-10-15 00:53

被動元件MLCC拉貨回溫 國巨創半年波段高點

2019-10-14 12:04

辜家二少出手 增持開發金股

2019-10-15 00:11

衝綠電！ 國產署第二波釋地標租 設置太陽光電

2019-10-14 18:14

日本航空在台招募地勤 今起至11月10日線上報名

2019-10-14 18:05

自然人董事制 牽動金控改選

2019-10-14 23:35

中國大陸若威脅並取消ECFA 經濟部將提出因應對策

2019-10-14 12:07

開發金併中壽 時程受關注

2019-10-14 23:58

工研院：新科技服務業 將是下世代台灣兆元產業

2019-10-14 13:31

9月、前三季表現亮眼 南山獲利稱冠同業

2019-10-14 23:29

乾杯9月營收創新高 新品牌將亮相第4季業績看俏

2019-10-14 14:31

資金回台大翻倍！國慶前夕湧進35億元活水

2019-10-14 20:51

以房養老申辦 北北基最熱

2019-10-14 23:33

不畏陸廠DRAM年底量產 記憶體族群股價揚

2019-10-14 12:23

大戶中實戶歸隊為何動能仍不足？ 顧立雄這樣說

2019-10-14 10:52

吸港資金 顧立雄：年底前打通OBU、DBU渠道

2019-10-14 14:32

國發基金轉型 主動發掘新星

2019-10-15 00:59

原油運價大漲 台塑中油不受影響

2019-10-14 14:48

台灣之星策略夥伴添新成員 攜全國電子推專案搶客

2019-10-14 14:58

名家觀點／出口負成長的哀愁

2019-10-15 01:05

何壽川保釋金爭議 立委質疑金管會輕放永豐銀

2019-10-15 01:01

新台幣漲翻天 日圓換匯價0.2859元五個月來最便宜

2019-10-14 12:16

熱錢湧入 台北股匯市齊揚

2019-10-15 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top