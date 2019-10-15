新台幣開盤貶1分 為30.630元

相關新聞
國發基金轉型 主動發掘新星2019-10-15 00:59
設數位長沒下文？ 藍綠都催不成2019-10-15 10:05
名家觀點／出口負成長的哀愁2019-10-15 01:05
創業天使 扶植57家新創2019-10-15 00:58
銀行示警：美中貿戰、英國脫歐、Q4風險2019-10-15 00:45
美中達初步協議 經長：台商全球布局不會停2019-10-15 00:30
經長：台商分散市場 不會放慢2019-10-14 23:46
會計師：還有一波資金回台大浪潮2019-10-14 23:40
海外資金要匯回 專法條例有管制2019-10-14 15:02
台商回流 產業鏈升級？綠委：基層沒感受到2019-10-14 14:32
吸港資金 顧立雄：年底前打通OBU、DBU渠道2019-10-14 14:32
新疆黑名單中企來台恐涉國安 經長要國營會盤查2019-10-14 13:05
台股站上萬一 顧立雄提醒要居高思危2019-10-14 13:03
中國大陸若威脅並取消ECFA 經濟部將提出因應對策2019-10-14 12:07
運費上漲進補 新興裕民看旺第4季2019-10-14 11:23
大戶中實戶歸隊為何動能仍不足？ 顧立雄這樣說2019-10-14 10:52
美中貿易露曙光傳台商回流暫緩？ 沈榮津：應不會改變2019-10-14 09:36
台股開盤大漲重回萬一 顧立雄：市場暫時喘一口氣2019-10-14 09:19
美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點2019-10-07 18:59
熱門文章
日圓換匯又跳水 換新台幣5萬元差快3000元2019-10-14 11:52
日圓重返0.28字頭創5個月新低 哈日族笑了2019-10-14 11:43
永豐銀員工下班從金庫搬錢救董未開罰 顧立雄：了解中2019-10-14 12:10
台幣漲很兇 想跟著賺快用外幣設價服務2019-10-14 12:47
國產退出大陸水泥市場 展現轉型決心2019-10-15 00:07
熱錢狂湧 台幣強升2.3角2019-10-14 23:30
夜貓出動 星巴克深夜爵士酒館見2019-10-14 15:47
金管會新規定困擾金融業經營權之爭 立委要求提對策2019-10-14 13:47
新台幣好強 狂漲逾2角2019-10-14 10:46
海外資金回台翻倍 申請匯回規模達65億元2019-10-14 23:48
家樂福攻電商 將在桃園興建北區物流中心2019-10-15 00:53
台幣成為今天表現最強貨幣 對日圓也創5月初來最高2019-10-14 11:51
郭明錤：iPhone SE2 規格將與i8類似2019-10-14 12:10
新台幣強升2.3角收30.62元 逾一年最高2019-10-14 16:19
德儀分手大聯大、文曄 專家：調體質 大者更大展優勢2019-10-14 14:32
台股站上萬一 顧立雄提醒要居高思危2019-10-14 13:03
電動機車 擬降價衝買氣2019-10-15 00:09
蘋果發展無線充電 台廠利多2019-10-15 00:53
被動元件MLCC拉貨回溫 國巨創半年波段高點2019-10-14 12:04
辜家二少出手 增持開發金股2019-10-15 00:11
衝綠電！ 國產署第二波釋地標租 設置太陽光電2019-10-14 18:14
日本航空在台招募地勤 今起至11月10日線上報名2019-10-14 18:05
自然人董事制 牽動金控改選2019-10-14 23:35
中國大陸若威脅並取消ECFA 經濟部將提出因應對策2019-10-14 12:07
開發金併中壽 時程受關注2019-10-14 23:58
工研院：新科技服務業 將是下世代台灣兆元產業2019-10-14 13:31
9月、前三季表現亮眼 南山獲利稱冠同業2019-10-14 23:29
乾杯9月營收創新高 新品牌將亮相第4季業績看俏2019-10-14 14:31
資金回台大翻倍！國慶前夕湧進35億元活水2019-10-14 20:51
以房養老申辦 北北基最熱2019-10-14 23:33
不畏陸廠DRAM年底量產 記憶體族群股價揚2019-10-14 12:23
大戶中實戶歸隊為何動能仍不足？ 顧立雄這樣說2019-10-14 10:52
吸港資金 顧立雄：年底前打通OBU、DBU渠道2019-10-14 14:32
國發基金轉型 主動發掘新星2019-10-15 00:59
原油運價大漲 台塑中油不受影響2019-10-14 14:48
台灣之星策略夥伴添新成員 攜全國電子推專案搶客2019-10-14 14:58
名家觀點／出口負成長的哀愁2019-10-15 01:05
何壽川保釋金爭議 立委質疑金管會輕放永豐銀2019-10-15 01:01
新台幣漲翻天 日圓換匯價0.2859元五個月來最便宜2019-10-14 12:16
熱錢湧入 台北股匯市齊揚2019-10-15 00:49
留言