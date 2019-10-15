新台幣開盤貶1分 為30.630元

2019-10-15 09:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北即時報導



新台幣今（15）日早盤以30.630元兌1美元，貶值1分開出。

新台幣昨日展現強大氣勢，終場以30.620元兌1美元，升值2.3角作收；今早新台幣開盤小貶之後立刻拉回，30.5字頭再現，目前來到30.580元兌1美元價位。