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19日來台灣！打完二戰蹲博物館 英噴火戰機再升空

一個西德家庭的東德記憶：柏林圍牆倒下後的30年

新台幣開盤貶1分 為30.630元

2019-10-15 09:08經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

新台幣今（15）日早盤以30.630元兌1美元，貶值1分開出。

新台幣昨日展現強大氣勢，終場以30.620元兌1美元，升值2.3角作收；今早新台幣開盤小貶之後立刻拉回，30.5字頭再現，目前來到30.580元兌1美元價位。

新台幣
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