諾貝爾經濟學獎夫妻檔 台大教授曾為其書寫序

2019-10-14 23:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北即時報導



2019年諾貝爾經濟學獎得主今（14）日揭曉，由美國學者巴納吉（Abhijit Banerjee）、法國經濟學家杜芙洛（Esther Duflo）和美國學者克里莫（Michael Kremer）獲得殊榮。台大經濟學系主任林明仁說，他們把科學實驗方法，應用在重要政策制定的評估分析，讓資源精準分配，值得台灣學習。

林明仁分析，三位得主都專注於全球貧窮問題的研究，對於台灣而言，「脫貧」議題不見得有如印度、非洲迫切；不過，他認為，政府在各項政策制定之前，可先做隨機控制的現場實驗，精準評估政策的效果後，再大規模推行，是台灣可以學習的方法，也是近日學界致力推廣的想法。

林明仁強調，他們將實驗方法應用在社會科學的經濟政策，精準分析政策的效果與影響，透過「以證據為本位的政策評估」，了解人類行為在不同場域的運作，藉以讓資源更有效分配利用，不致浪費。

Duflo和Banerje都是麻省理工學院（MIT）經濟學教授，二人曾是師徒，後相戀並結為夫妻，兩人在開發中國家的經濟議題上合作研究至今，曾合著《窮人的經濟學：如何終結貧窮？》一書，由林明仁撰寫推薦序言。

2012年，林明仁赴MIT經濟系訪問時，與Banerjee和Duflo相識，對他們鑽研的領域具高度興趣，常與二人共進午餐討論研究。

他回憶，Duflo年紀較輕，對於她認為不好的論點，總是直言不諱，而Banerjee溫文儒雅，即便是面對針對自己論點的批評，也總是不疾不徐的詳細說明對立說法的異同與優缺點。

首位經濟學獎女性得主誕生在2009年，由美國政治經濟學家歐斯壯（Elinor Ostrom）獲獎，整整相隔十年後，Duflo成為第二位獲得該獎項的女性，也是史上最年輕的經濟學獎得主。

林明仁認為，年不過50歲的Duflo能獲得此項殊榮相當難得，不過，Duflo那一輩年紀的經濟學家中，女性人才輩出，往後將可望持續有女性諾貝爾經濟學獎得主誕生。