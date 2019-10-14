衝綠電！ 國產署第二波釋地標租 設置太陽光電

2019-10-14 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北即時報導



財政部國產署今（14）日表示，今年首度開放國有地標租供民間設置太陽光電後，今年6月開標成績不錯，三宗標脫兩宗，國產署推出第二波，釋出台中市、嘉義縣兩處合計約4.5公頃標的，預計10月22日開標，基本設備裝置容量合計可達3,000峰瓩以上。

行政院已拍板二期太陽光電兩年推動計畫，部會合力衝綠能，目標2019年與2020年分別新增1.5GW與2.2GW，合計3.7GW容量，在2020年將太陽能累計裝置量提升到6.5GW，預估將帶來2,220億投資效益，及2.2萬個工作機會。

國產署主任秘書王彩葉表示，今年5月分別在台中市、高雄市、台南市各釋出一處標的，辦理太陽光電標租，除了台中市因為土地面積較大而流標外，其餘兩宗都順利脫標，其中台南一案甚至吸引六標投標，招標情形算是相當踴躍。

王彩葉指出，國產署已於9月推出第二波太陽光電標租案，除了前次流標的台中市標的，還新增嘉義縣一案。台中市這案面積約3.3公頃，基本設備裝置容量約2,240峰瓩；嘉義縣基地則約1.2公頃，基本設備裝置容量約850峰瓩。

王彩葉表示，配合推動太陽光電政策，今年已修訂《國有非公用不動產出租管理辦法》，並發布相關作業規定，開放國有地可開放民間標租作為發展太陽光電發電設施的基地。

未來國產署將視需求，持續盤點並釋出適合的土地，協助推動太陽光電政策。