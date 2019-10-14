親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不甩「最差情境」 大巨蛋防災模擬修正通過

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats為雇傭關係 不交出勤紀錄將罰175萬

衝綠電！ 國產署第二波釋地標租 設置太陽光電

2019-10-14 18:14經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

財政部國產署今（14）日表示，今年首度開放國有地標租供民間設置太陽光電後，今年6月開標成績不錯，三宗標脫兩宗，國產署推出第二波，釋出台中市、嘉義縣兩處合計約4.5公頃標的，預計10月22日開標，基本設備裝置容量合計可達3,000峰瓩以上。

行政院已拍板二期太陽光電兩年推動計畫，部會合力衝綠能，目標2019年與2020年分別新增1.5GW與2.2GW，合計3.7GW容量，在2020年將太陽能累計裝置量提升到6.5GW，預估將帶來2,220億投資效益，及2.2萬個工作機會。

國產署主任秘書王彩葉表示，今年5月分別在台中市、高雄市、台南市各釋出一處標的，辦理太陽光電標租，除了台中市因為土地面積較大而流標外，其餘兩宗都順利脫標，其中台南一案甚至吸引六標投標，招標情形算是相當踴躍。

王彩葉指出，國產署已於9月推出第二波太陽光電標租案，除了前次流標的台中市標的，還新增嘉義縣一案。台中市這案面積約3.3公頃，基本設備裝置容量約2,240峰瓩；嘉義縣基地則約1.2公頃，基本設備裝置容量約850峰瓩。

王彩葉表示，配合推動太陽光電政策，今年已修訂《國有非公用不動產出租管理辦法》，並發布相關作業規定，開放國有地可開放民間標租作為發展太陽光電發電設施的基地。

未來國產署將視需求，持續盤點並釋出適合的土地，協助推動太陽光電政策。

太陽光電國產署

相關新聞

海外資金要匯回 專法條例有管制

2019-10-14 15:02

台商回流 產業鏈升級？綠委：基層沒感受到

2019-10-14 14:32

吸港資金 顧立雄：年底前打通OBU、DBU渠道

2019-10-14 14:32

新疆黑名單中企來台恐涉國安 經長要國營會盤查

2019-10-14 13:05

中國大陸若威脅並取消ECFA 經濟部將提出因應對策

2019-10-14 12:07

運費上漲進補 新興裕民看旺第4季

2019-10-14 11:23

大戶中實戶歸隊為何動能仍不足？ 顧立雄這樣說

2019-10-14 10:52

美中貿易露曙光傳台商回流暫緩？ 沈榮津：應不會改變

2019-10-14 09:36

台股開盤大漲重回萬一 顧立雄：市場暫時喘一口氣

2019-10-14 09:19

翁朝棟：全球鋼價正向發展

2019-10-14 00:33

陸展延我工具機反傾銷調查

2019-10-14 00:33

永續能源之路／首爾官民攜手 脫離核電不再只是口號

2019-10-13 21:33

永續能源之路／日企打造智慧城 節能減碳能源零消耗

2019-10-13 21:13

永續能源之路／專訪能源政策 日本能源廳書面訪問全文

2019-10-13 21:12

永續能源之路／核電兩成 日本：安全前提負責能源政策

2019-10-13 21:11

永續能源之路／保障海上風機勞工安全 工時更嚴格

2019-10-13 21:03

美中貿易戰停火？ 郭台銘示警：為之過早

2019-10-13 19:04

中經院18日公布第4季經濟預測 預估上修

2019-10-13 17:26

美降息預期增 新台幣攀至逾5個月高點

2019-10-07 18:59
看更多

熱門文章

日圓換匯又跳水 換新台幣5萬元差快3000元

2019-10-14 11:52

日圓重返0.28字頭創5個月新低 哈日族笑了

2019-10-14 11:43

永豐銀員工下班從金庫搬錢救董未開罰 顧立雄：了解中

2019-10-14 12:10

二外送員喪命機車險不賠 保險局：對方責任險賠200萬元

2019-10-14 10:30

華為5G機海戰 台系鏈大補

2019-10-13 23:28

紅色警戒 陸企挖角記憶體人才

2019-10-13 23:29

外銀辦事處違規 火速「被撤離」

2019-10-13 23:19

翁朝棟：全球鋼價正向發展

2019-10-14 00:33

長照扣除額12萬 三情形可享

2019-10-14 00:42

台積電開盤再創歷史天價 市值衝上7.55兆

2019-10-14 09:36

股匯雙漲 新台幣大漲逾1角

2019-10-14 09:14

南亞科用三招 留住員工

2019-10-13 23:25

台幣漲很兇 想跟著賺快用外幣設價服務

2019-10-14 12:47

職業房東 須報繳營業稅

2019-10-13 22:31

名家觀點／從日本調高消費稅看台灣稅制

2019-10-13 22:25

鴻海攜夏普 強攻AI雲服務

2019-10-13 23:24

員工出差車票存根 可列扣

2019-10-13 22:31

新台幣好強 狂漲逾2角

2019-10-14 10:46

唐榮80周年廠慶 再創老而彌堅新時代

2019-10-13 22:55

陸展延我工具機反傾銷調查

2019-10-14 00:33

華美銀行十年沒升格...不如歸去

2019-10-13 23:17

長鑫存儲年底量產 陸自主生產DRAM威脅台廠

2019-10-14 00:34

黃肇雄專訪（一）／訊連攻人臉辨識 生意做不完

2019-10-13 22:23

台幣成為今天表現最強貨幣 對日圓也創5月初來最高

2019-10-14 11:51

金管會新規定困擾金融業經營權之爭 立委要求提對策

2019-10-14 13:47

郭明錤：iPhone SE2 規格將與i8類似

2019-10-14 12:10

永續能源之路／首爾官民攜手 脫離核電不再只是口號

2019-10-13 21:33

名模條款子法預告期滿 明年報稅適用

2019-10-14 00:45

財經觀點／LED台廠 須朝利基型市場邁進

2019-10-14 00:55

台達電 8K投影機攻進日本

2019-10-13 23:13

台股站上萬一 顧立雄提醒要居高思危

2019-10-14 13:03

中國大陸若威脅並取消ECFA 經濟部將提出因應對策

2019-10-14 12:07

雙11商機 手機廠備貨

2019-10-13 23:24

央行外匯投資 勝過代操

2019-10-13 23:23

大戶中實戶歸隊為何動能仍不足？ 顧立雄這樣說

2019-10-14 10:52

負利率時代 央行賺錢變難了

2019-10-13 23:20

永續能源之路／日企打造智慧城 節能減碳能源零消耗

2019-10-13 21:13

香港狀況若惡化 顧立雄：影響台商資金調度中心

2019-10-14 10:05

永續能源之路／核電兩成 日本：安全前提負責能源政策

2019-10-13 21:11

被動元件MLCC拉貨回溫 國巨創半年波段高點

2019-10-14 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top