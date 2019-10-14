永續能源之路／南韓用太陽能點亮赤貧孩子的家

2019-10-14 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 謝汶均 ／南韓即時報導



南韓正掀起能源轉型浪潮，但對許多貧窮家庭來說，能源轉型卻是個陌生的詞彙——在南韓，仍有上百個家庭完全沒有電力供應，只能用蠟燭點燈、用煤油暖爐取暖。為了將這些能源貧戶納入轉型的浪潮中，環保團體「能源與和平基金會（Energy Peace Foundation）」發起「用再生能源解決能源貧窮」運動，在南韓各地架設太陽能電廠，以販賣太陽能的收入補貼貧窮家庭。

「2004年時，我們看到新聞報導，有能源貧戶在晚上點蠟燭，卻不小心把房子燒了，」這則新聞使原本就關注能源運動的金泰鎬意識到能源貧窮問題的嚴重性，因此與兩位關注能源議題的友人朴成文、金柰冏思考，如何解決南韓的能源貧窮問題。

截至目前，南韓仍有178萬戶家庭生活在能源貧窮線下，佔南韓總人口8%。鮮文大學國際經濟與貿易學系教授尹泰淵指出，南韓家戶每月平均花費約10萬韓元在能源消費，略高於家庭總收入的5%。相較之下，能源貧戶的能源消費佔家庭總收入的10%以上，他們多住在暖氣效率低的房子，或位處瓦斯管線還未連通的郊區。

南韓的能源貧戶常使用煤球等傳統燃料，這些燃料易受全球油價攀升衝擊，「諷刺的是，貧窮家庭只買得起能源效率較低的燃料，也最容易受油價影響，」尹泰淵說。

「我們利用太陽能板，讓他們經歷生活革命，」朴成文指出，自2009年至2018年間，能源與和平基金會已透過販售太陽能的收入，補助2萬位南韓能源貧戶，提供他們較省電的家電、支付未繳納的電費、安裝太陽能板等。

南韓除了有能源與和平基金會等非營利組織積極解決能源貧窮問題，中央政府每年也花費約5,000億韓元預算協助能源貧戶，目前共實施11個相關計畫，包含推出能源折價券、改善能源效率、打造再生能源設施等。

南韓政府同時要求韓國電力公司（類似台灣的台電）等公營事業壓低電價，但許多學者不看好南韓政府對該國能源市場的干預，並預期南韓電價將在近期上漲。

每當見到能源與和平基金會對弱勢家庭帶來的改變，便更加燃起朴成文幫助更多能源貧戶的動力，「有一個家庭有4個孩子，以前他們都沒有電，我們幫忙架設太陽能板後，小孩子第一次看到電，都露出好驚訝的表情。現在有了電後，小孩子晚上就可以看電視、讀書、聽廣播。」

自2009年蓋好第一座太陽能電廠後，能源與和平基金會已在南韓各地建設21座太陽能發電廠，總發電裝置容量逾7MW。

朴成文帶《聯合報》採訪團隊參觀基金會位於首爾近郊的太陽能電廠，該廠座落在Amsa濾水廠，是首爾最大太陽能電廠。「全國每日太陽能發電時間平均為3.4小時，這裡的太陽能板可以發電3.7個小時，」能源與和平基金會在濾水廠屋頂蓋了7,692個太陽能板，一眼望去，只見濾水廠上方滿滿都是太陽能板，完全看不見盡頭。

基金會將這些太陽能電賣給韓電與韓國電力交易所，並把每年4至5億韓元的收益全數用來幫助能源貧戶，「唯有以較環保的再生能源解決能源貧戶問題，才能達到永續經營、友善環境的目的，」朴成文堅定地說。

自2013年起，能源與和平基金會也開始把能源轉型的浪潮推向其他國家，協助越南、蒙古、印度等國的貧窮小學架設太陽能板，提供當地學童更好的讀書環境。

「韓國電力新聞」（The Korea Electric Power News）報導，受基金會資助的越南統一中學校長武氏戰（音譯，VŨ THỊ CHIẾN）表示，過去由於學校沒有電力，就算是夏天也沒電扇可以吹，有些學生因此不愛上學。架設太陽能板後，不僅學生在課堂的參與度提高，老師也得以在舒適的環境中教學。

實際為南韓等國的能源貧戶帶來生活革命前，能源與和平基金會卻先經歷了在南韓推動能源轉型的革命。

「我們在2006年創立，但直到2009年才蓋好第一座電廠，」回憶基金會初期所遇的各種阻礙，朴成文露出苦笑。

成立初期，金泰鎬與另外兩位共同創辦人亟需資金蓋太陽能發電廠，「當年蓋100KW至少要砸8、9億韓元」，為籌措資金，他們擬定企劃書，想請公家機關、地方團體資助建設太陽能廠，但礙於南韓沒有民間非營利組織蓋太陽能廠的先例，一般市政府很難處理基金會的企劃。

基金會創辦人金泰鎬只好每天寫信給金融機關、投資公司，還押了自己全部的財產，運用各種手段，只為了拿到貸款蓋太陽能電廠。就憑著這股「堅持做對的事」的衝勁，最後除了創辦人自己的貸款，首爾市松坡區政府也願意投資3億韓元，才讓基金會的第一座太陽能廠得以在松坡區落成。

松坡區的太陽能廠完工後，能源與和平基金會的努力開始被國際獎項認可，不論是2009年國際宜居大獎、2015年聯合國公共服務獎，還是2017年青蘋果獎，都可以見到基金會的身影。在這些獎項的加持下，南韓社會開始也關注這個組織，基金會因此吸引到更多有意投資的機構。

儘管能源與和平基金會目前已吸引到三星電子、LG等南韓大廠投資，對朴成文來說，解決能源貧窮問題仍是場持久戰，「我們最初的目標是透過太陽能發電，省下一座核電廠，但現在還沒達成目標的1%，」朴成文希望未來能幫助500萬戶能源貧戶，並擁有相當於一座核電廠的太陽能發電量。