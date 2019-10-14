永續能源之路／南韓能源轉型三箭齊發

2019-10-14 15:58 聯合報 記者 聯合報 記者 謝汶均 ／南韓即時報導



「我們將捨棄以核能為主的能源政策，邁向零核能世代，」南韓現任總統文在寅於2017年上任後，即宣布南韓能源政策將歷經180度大轉彎，除了逐步減少核電廠、燃煤電廠數量，改為積極發展再生能源，也將推廣使用氫燃料的綠色交通。為了降低對進口能源的依賴、發展潔淨能源，在能源轉型路上，南韓這個後起之秀正加足馬力往前衝刺。

在先進國家中，南韓的能源轉型表現目前仍落後同儕。世界經濟論壇在2019年能源轉型報告指出，在全球115個國家中，南韓的能源轉型表現排名第48名，在32個先進國家中名列倒數第3名。根據韓國電力公司公布的數據，在2017年，南韓的發電結構仍有43.1%來自燃煤、26.8%為核能，再生能源則僅占6.3%。

第一箭：降低對核電及燃煤的依賴

不過，世界經濟論壇也很看好文在寅推出的能源轉型政策。南韓是核電生產大國，目前仍有24座運轉中的核電廠，該國中央政府過往均實施擁核政策，其核電技術甚至計劃外銷至英國、沙烏地阿拉伯、捷克等國。但考慮到公眾安全和環境議題，文在寅決定將能源政策轉向，不再只把廉價電費及發電效率作為優先考量，他計劃在2031年，把南韓核電廠數量減至18座，並於2060年全面廢核。

自從日本於2011年爆發福島核災後，南韓便開始興起反核意識，首爾大學環境與能源政策教授尹順真表示，南韓目前有高達6成的民眾反核，她也指出，使用核電不一定會比較便宜，因為核電所衍伸的成本還未全數反映在南韓目前的電費，該國的電費尚未包含處理核廢料的費用，「若繼續發展核電，這些費用和問題都會債留子孫」。

目前，南韓的高階核廢料大多儲存在核電廠的暫時性地下貯存槽，但預料在2019年，這些核電廠的核廢料儲存空間將會接近飽和，南韓政府因此計劃在2028年，選定適合永久存放高階核廢料的地點，並於2053年開始運作該儲存廠。

除了減少使用核電，南韓也打算不再興建新的燃煤電廠，並將老舊燃煤電廠除役，以改善空氣汙染問題。南韓目前有約60座燃煤電廠，而根據韓聯社報導，截至2019年6月，南韓政府已將4座燃煤電廠除役，並計劃於近期再關閉6間燃煤電廠，另有6間燃煤電廠將轉型成燃氣電廠。

第二箭：積極發展再生能源

南韓的能源高度仰賴進口，韓國能源經濟研究所公布的報告指出，在2017年，南韓的海外能源依存度仍高達94.0%，南韓因此打算以發展再生能源，降低對進口能源的依賴，同時補上減少燃煤、核能發電後，所留下的電力缺口。文在寅上任後，表示將在2030年把再生能源在整體發電量的占比提升至20%，遠高於先前所訂的13.1%再生能源發電目標。

為積極發展再生能源，南韓政府推出軟硬兼施政策，一面要求大眾運輸等公共設施在2020年，將再生能源的使用占比提高至30%，另一面則提供各項補助，鼓勵一般家戶及社區設置太陽能板等再生能源系統。

第三箭：推廣「氫經濟」

南韓政府也於2019年1月宣布，將推廣使用氫燃料的綠色交通，計劃在2040年，該國本土的氫燃料電池電動車數量能上看290萬輛，遠高於2018年所產的2,000輛，並在未來發展包含氫燃料生產、儲存、運輸、使用及整體基礎建設的「氫經濟」。

南韓主管能源與資源的中央政府機關官員周勇准（Joo Young-joon，音譯）接受韓聯社專訪時表示，南韓將發展各種生產氫燃料的方式，若包含氫燃料副產品，到了2040年，南韓計劃每年供應市場526萬公噸的氫燃料。

此外，南韓政府也已擬定因應策略，壓低能源轉型所帶來的成本。在2000年代初期至2017年間，南韓電費漲幅達13.9%，而南韓政府在2017年公布的第8次電力供需基本計畫中提及，在2017年至2030年間，將盡力把電費漲幅壓低至10.9%。