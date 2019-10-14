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北市勞檢處兵分三路 勞檢外送平台

2019-10-14 15:09經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

針對昨（13）日發生在北市uber eats外送員災害案件，勞動局長賴香伶今日上午要求勞動檢查處兵分三路，針對uber eats總公司、uber eats合作之貨運公司及Foodpanda總公司於今日進行勞動檢查，目前檢查仍持續中。

勞動局說，勞檢處今日也與勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心同步至平台業者，檢視契約等相關資料進行個案實質認定，確認平台業者是否為雇主，並希望平台業者負起應有之責任。另經查昨日罹災的外送員戶籍登記在新北市，北市府勞動局將全力協助該外送員家屬申領職災慰問金及相關權益保障。

勞動局針對新型態外送平台經濟，曾於今（2019）年8月30日、9月9日召開平台業者座談會，業者承諾會做到相關職安衛之要求及提升外送員意外險之保障，勞動局也將持續要求外送平台業者落實職安衛防護措施。

賴香伶表示，連最高法院也認為「基於保護勞工之立場，一般就勞動契約關係之成立，均從寬認定，只要有部分從屬性，即足成立。」。站在保護外送員的立場，至少使外送員具「準勞工」的身份，取得社會安全網的基本保障。企業應以永續經營觀點來重新思考社會責任，共同為企業永續與勞動者權益保障間創造多贏，加強員工、外送員福利與職業安全維護。

賴香伶勞動部職災

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