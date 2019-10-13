永續能源之路／古老綠首都奈梅亨 落實綠色生活主張

2019-10-13 21:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／荷蘭即時報導



荷蘭政府積極將減碳、排碳時程提前，全國動起來，荷蘭最古老的城市奈梅亨(Nijmegen)去年拿下歐洲「2018綠首都」稱號，奈梅亨市行政副市長Harriet Tiemen指出，奈梅亨推動三大策略，包括水源與河道管理、老屋與社區能源規劃，配合永續交通策略，讓這個老城卻能比大都市更節能。種種改革項目都花長時間與民眾討論，讓民眾了解政府的決策對自己生活的未來影響，甚至讓民眾參與其中，共建永續城市。

Harriet Tiemen指出，奈梅亨依著瓦爾河建立，多年來飽受水患。極端氣候更讓奈梅亨面臨暴雨水災和乾旱雙重問題。奈梅亨在多年進行了瓦爾河拓寬計畫(Room for the River Waal)，主要將堤防向後遷移，多挖出一條三公里的運河河道以紓解水流。

Harriet Tiemen坦言，堤防「內縮」必須遷離居民，剛開始市府花許多時間和民眾溝通，遇到各種反彈，但｢民眾必須知道政府在做什麼｣，才願意參與。這項計畫在2016年完成後，原本的河岸被運河切割，多出一個河中央的小島，市府改建為生態遊樂園區，連接附近的自然保護區，讓奈梅亨多出了一個民眾遊憩空間。因這項計畫的特殊性，從改建過程到形成遊憩區域，都是不少都市計劃者和觀光客參訪的重點區域。

另外，為了避免大量雨水沖進河道造成淹水，「雨水分流」成為奈梅亨市區重要改建設計方向，在市中心Ganzenheuvel，有一座「Wateris」藝術品，是從古時候的水井設計改變而成藝術品，讓民眾想想‘water is’（水是）, ‘wat er is’（什麼是）, ‘is er wat’（有什麼），感受與水並存的歷史。

街道上的雨水回收系統，讓降雨不直接進入海裡或河裡，透過水道收集系統過濾後，進入地下水層。奈梅亨市府策略顧問Freico Amberg表示，路面的水道匯集雨水後，經水道進入地下水，這種作法可避免雨水大量流入運河造成水患或汙染水源並補充地下水；在夏天時，將儲水打上路面高處再順地面水道往下流，用來降低高溫。

荷蘭是「自行車比人多」的國家，荷蘭利用這項完全無動力的交通工具成為永續交通的一部分，在都市間積極設立「自行車高速公路」(cycling highways)。Freico Amberg表示，永續交通是奈梅亨重要的交通策略，2015年阿納姆（Arnhem）開通至奈梅亨（Nijmegen）的自行車高速公路RijnWaalpad ，這條公路長約16公里，路上沒有紅綠燈，方便民眾一年四季往來兩地，每天約有7000車輛往來其中。

為了鼓勵民眾騎車，市內許多主要道路也同時設計自行車專用道，並且「截彎取直」，大部分路線標榜「騎車比開車快」，更希望能透過興建更多自行車行道，提高騎車的速度。Freico Amberg笑稱車站附近的自行車停車場規模「不輸第一名大城，同樣可停很多車」，方便民眾以自行車作為家庭到車站間的接駁工具。

從市中心的高點望去，可以看到陸地風力發電的風機。Harriet Tiemen指出，近幾年政府鼓勵民眾使用永續再生能源，積極的要減少天然氣使用和減碳，這些政策，市民須親身參與，市府持續溝通計畫。2015年，市府在一些地區和民眾溝通風力發電的可能性，加上非營利組織的溝通，最後建立了奈梅亨風力發電計畫(Windpower Nijmegen)，建立了一座「Wind park」，約有1100左右的的成員集資約320萬歐元，建立了4台發電風機，由民眾擁有，供給附近約7000多家戶約10%的家戶用電。

奈梅亨正積極鼓勵民眾自己設置再生能源設施，不但可以自己發電自用，也能賣回公共電廠，降低公用發電設備的負載。現在這項計畫後續是興建太陽能電板，同樣將提供給民眾家庭使用。

Harriet Tiemen說，奈梅亨過去40多年來都倚賴天然氣發電、發熱，但2030年起要達成碳中和，新房屋不能引入天然氣管，要達到住宅節能和使用再生能源等議題，對市政府來說，最大挑戰是老房子要改建，費錢也費時間，更要向民眾一一說明。市府採取分區逐年提供經費改建，計畫用20-30年時間，逐步完成房屋改造，希望在2045年，完成所有地區房屋改建；另外，市府也與企業合作，將社會住宅改造為零耗能智慧房屋，做為示範。她認為，對許多市民來說，最大的困難不是錢，而是難改變以及調適的問題，要讓民眾了解並接受政策，就是政府的工作。