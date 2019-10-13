永續能源之路／台夫特理工大學Green Village計畫

2019-10-13 21:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／荷蘭即時報導



面對氣候變遷，荷蘭從中央到地方乃至於學界，嘗試各種有助永續環境與循環能源的解決方案。

荷蘭知名的台夫特理工大學(Delft University of Technology, TU Delft)內部有一處看似常在「施工中」的地點「Green Village」。先走過一道標榜拆除後可以全部回收的「玻璃橋」，看似簡單的區域內有各種創新的永續能源試驗：發展太陽能與氫氣雙用的雙能車；收集地面雨水過濾使用的地下儲水設備和以天然貝殼設計的過濾器；讓學生實際入住觀察用電行為的宿舍，洗衣服能夠按照溫度省錢，以財政誘因觀察用戶行為；最近內部正在搭建一系列可住整戶家庭的房子，觀察老屋停止天然氣供應後實用的家庭能源方案。

Green Village計畫管理部門負責人Marjan Kreijn表示，Green Village計畫的目的，是作為多項永續發展解決方案的先行檢驗，從發展早期階段(early stage)起，就將政府、企業、學者與使用者各方串連，利用各種觀點去理解營運模式、並修正與設計實際的方案。Marjan Kreijns指出，學校裡常有很多教授設計的解決方案看似很好，卻沒有理解用戶實際需求，推進市場就會產生問題。在這個實驗區域中可以讓創新想法獲得初期驗證和修正，再尋求大規模經濟化。

從2017年計畫開始至今，已經有超過60個以上的新創團隊在Green Village測試過新創觀點計劃，不少企業也和台夫特大學合作測試或取用相關技術。包括能源業者、建築公司、建築設計學者，都在盡量找各種永續方案打造未來城市和建築。政府給予Green Village的協助是鬆綁法規，內部的設計與建築不需要按照城市標準打造，同時也是研究這些未來方案可能對法令的影響，提供修正方向。

看似簡單的Green Village中其實處處是創新技術。Marjan Kreijns指出，面對氣候變遷，荷蘭政府還沒有足夠完整的應對之道，Green Village的功能就是測試各種早期想法，特別是有關水資源的利用。荷蘭地勢低窪，過去與洪水奮鬥「抗水」，但氣候變遷劇烈，現在夏季會有高溫，部分地區反而出現乾旱，要抓住每一分珍貴水源，只是過去沒有良好的儲水設計，遇到強降雨時有些地區淹水，雨水也直接流到海裡、十分浪費。

Green Village的主要街道「水街」(Water Straat)的地底就有三種技術。包括存水磚與過濾水的技術，利用空心的儲水磚(Bufferblock)，搭配屋頂或是地面溝道收集降下的雨水，經過地下層鋪設以貝殼為主的過濾淨化器(Drainmix)淨化後儲存，在旱季使用。Marjan Kreijns 說，技術上、過濾後的水乾淨到可以飲用，但法規不允許直接提供市民引用，轉而在旱季使用於農業或公共設施，例如有足球場正利用這項技術，以收集後淨化的雨水澆灌草皮，維持球場常綠。而Green Village宿舍內的部分用水，也是來自這些淨化雨水。

這種積極儲水的計畫也透過學校建築實行，台夫特大學的一些建築屋頂上就設計存水方案(Urban rainshell)，平常屋頂用來種植物以調節氣溫，在下大雨的時候屋頂上設計的水管會將雨水導流到儲水區，在淨化後供部分區域使用。

Green Village的特色是「Living Lab」，不僅是為了接近生活，更是活生生的人類生活場域，每年接受五位學生申請入住園區內的學生宿舍，從實際生活以及各種實驗計畫去觀察學生用水、用電的使用行為改變。例如五位學生共用洗衣機，採付費方式，但洗衣服的水溫高低就會影響費用，用高溫水洗衣服雖然快速有效、但花費較高，用低溫水洗衣服相對便宜。

宿舍電力來自外牆的太陽能板，以直流電方式直接入戶使用，這也是新嘗試的技術，因為送電路線短，以直流電方式反而比把再生能源送進電網、再透過交流電送回房間裡的效率要好、電力損耗也較低。這項技術的目標是讓宿舍零排碳、達到能源中和目標。

建築計劃管理經理Tim Jonathan說，透過觀察去注意使用者行為，就會發現最實際的經濟誘因，會讓學生改變過去習以為常的洗衣行為，電力來源不同也會改變部分習慣，這些都是新能源在實際應用上會遇到的場景。這項實驗計畫受到關注，每年都有不少學生申請入住，名額一床難求。

還有一項技術是正在進行的能源計畫「液體熱能」。在地下約一公尺處是恆溫層，不受季節變化影響，將夏天時曬熱的水或冬天的低溫雪水引流到地下恆溫層儲存，在夏天時引用冬季儲水以冷卻室內溫度、或在冬天引入夏天的儲水提供室內溫暖，以天然溫度調節居住溫度，節能方案本身不耗任何能源。在荷蘭的部分城市已經開始試行這項計畫，對於部分社會住宅的居民來說，是節省居住成本的一項解決方案。

這些計畫都設計在道路下方，也是為了測試在一般居民居住地區，這種設計能否承擔地面的重量。

Marjan Kreijns曾在中國北京與泰國等地住過多年，對亞洲地區的氣候變遷狀況也很有感。在採訪團隊來之前，她已經注意到台灣南部地區的暴雨成災，且台灣也是旱澇不勻的地區，她認為像都市屋頂集水再送到地下儲水、過濾再使用的Urban rainshell技術，也許也適合台灣部分地區，可以接收過多的雨水再使用。

Marjan Kreijns說，荷蘭政府喊出2020年起新建房屋都不使用天然氣(no gas)的政策目標，但因為過去太習慣、太方便，很難有代替品，天然氣仍然是很多荷蘭家戶主要使用能源和冬天供暖方式，Green Village有一區以80年代條件設計的舊房舍，希望引進各種創新能源方案達到「no gas」，未來要找實際的家庭入住，以觀察行為如何改變、調整。

MarianKreijns指出，政府推動零天然氣政策是非常具挑戰性的目標，大量荷蘭舊建築使用天然氣，要改變不容易，而取消使用天然氣後的既有管線也要加以利用，可能未來用以輸送氫氣、生質能源等用途。Green Village地下就有一個天然氣網路，研究以天然氣管路的建築標準，未來改成運送氫氣的可能性，好找出對現在基礎設施的最佳利用。這種新能源有機會解決沒有天然氣可用的家庭和地區，加速讓這些建築升級為可使用新能源。

各種新的點子，利用這個平台做為實驗區。最近因為荷蘭住宿空間不足，但很多辦公大樓卻閒置， Green Village也正在建築一棟「蚊子館」，研究怎樣把空間改成適合居住、採用永續能源的新建築，以活化都市空間，又能兼顧能源政策目標。Marjan Kreijns說，Green Village像是台夫特大學的新創實驗場域，所以最重要的觀念是「不怕失敗」，實驗區內永遠在不斷施工、改善研究狀況，法令也相對的調整放寬。