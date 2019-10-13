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蔡英文稱台灣不缺電 王明鉅：台灣一定缺錢

2019-10-13 06:07聯合報 記者吳淑君／基隆即時報導

蔡英文總統昨天出席「世紀離岸風電設備公司台北港南碼頭廠辦啟動儀式」，致詞時表示「不缺電」不是一句話，而是一個不必爭辯的事實。第一座離岸風場的完工，就是台灣走向再生能源關鍵的一步。力推以核養綠的台大醫院前副院長王明鉅說，台灣不一定不缺電，台灣一定缺錢。

王明鉅很不以為然的指出，台灣用這二年來全世界最高的躉售電價，向外國廠商買夏天缺電時沒有，冬天不缺電時狂發甚至還太多的離岸風電，更要全台灣人民20年多付2兆元的電費來買。這些電只要1座核四龍門電廠，只要三分之一的價錢就能穩穩地供應。

為了達到她所謂的不缺電，最該除役污染最嚴重的基隆協和1、2號機，通霄3、4號機，大林5號機，統統不許除役，要一直用到2022年。就連說好了要停機的大潭7號機也不能停要一直用一直用。

而且為了達到她所謂的不缺電，全台灣將創造好多個世界第一。

台灣將會擁有全世界最大的火力發電廠。

台灣將會擁有全世界最大的天然氣發電廠。

台灣已經擁有全世界設備利用率最高超過105%的LNG接收設備。只要這些設備有一座故障，台灣就將缺電。

台灣將會擁有全世界密度最大的太陽光電板。

台灣還將擁有全世界最脆弱的輸電網路，不必什麼世紀大地震，只要一個颱風造成一座電塔倒塌，就會讓台灣陷入黑暗很久很久。

王明鉅說，台灣不一定不缺電，但台灣人民被政客與政黨強迫拿了5兆元去買離岸風電太陽光電去廢核。每年多付出2400億去買電，連續20年。去買長官們笑逐顏開的離岸風電。「台灣一定缺錢。」

蔡英文總統（中）、經濟部長沈榮津（左）與世紀鋼董事長賴文祥（右），昨天出席離岸風...
蔡英文總統（中）、經濟部長沈榮津（左）與世紀鋼董事長賴文祥（右），昨天出席離岸風電水下基礎生產基地「基樁對接啟動儀式」。記者林澔一／攝影
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