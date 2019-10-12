蔡總統：離岸風電帶來新能源、新商機、新就業三契機

2019-10-12 13:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／台北即時報導



蔡英文總統今（12）日上午出席「世紀離岸風電設備公司台北港南碼頭廠辦啟動儀式」時指出，能源轉型將帶來新能源、新商機、新就業三大契機，2025年綠電比例將達到20%、離岸風電產業可創造1.2兆元產值及兩萬個工作機會；能源轉型讓台灣產業組國家隊，走向全世界賺綠能產業的錢。

蔡總統致詞時表示，這幾天是國慶連假，她相信，國家的進步，就是慶祝中華民國生日最好的消息；三年多來，政府推動台灣能源和產業創新，現在三年有成，大家已經看到成果。

蔡總統指出，就在國慶日前一天，10月9日台灣第一座離岸風場正式完工，等後續併網工程完成後，年底就可以商轉。

蔡總統說：「口水會過去，政績會留下。」第一座離岸風場完工，就是台灣走向再生能源關鍵的一步；當世界級的重量級企業，都對綠電提出需求時，我們的能源轉型，會讓台灣產業順利走進全球綠電供應鏈。

蔡總統表示，很高興看到世紀鋼構公司及整個台灣鋼鐵產業，已成為離岸風電產業鏈不可或缺的一份子，不管是投資、技術、廠房或產線，一項一項都正在升級。

蔡總統指出，我們從國內市場開始練兵，也跟來自國際的資金，以及具有經驗的開發商合作，未來，除了完成台灣離岸風場5.7GW容量目標，還要放眼亞洲，走向世界，組國家隊，在全世界的市場賺綠能產業的錢。

蔡總統說，我們的能源轉型，會堅持下去，且將帶來三大重大契機。第一個契機就是新能源，2025年綠電比例達到20%，台灣不僅可提高能源自給率，更能打進蘋果、微軟、亞馬遜、Facebook都重視的綠電供應鏈。

第二個契機是新商機，整個離岸風電產業，將可創造1.2兆元的產值。這項新商機將會帶動國內的產業，從水下基礎、葉片、塔架，到各式零組件進一步升級。

第三個契機是新就業機會，像是世紀鋼就會投資50億以上，創造300到500個直接就業機會，由世紀鋼培養的高階焊工，平均薪資可達到現在業界的兩倍。整個離岸風電產業，將可以帶來兩萬個工作機會。