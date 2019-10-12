風電國產化加速 蔡英文談三契機

2019-10-12 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ／台北即時報導



台灣離岸風電產業逐漸成形，總統蔡英文今（12）日表示，能源轉型會進行下去，將會帶來三大重大契機，分別是新能源、新商機及新就業機會。其中後兩者都與風電國產化發展密切相關，離岸風電產業不僅有望創造1.2兆產值，還可帶來上萬個新的就業機會。

繼首座離岸風場海洋風電（Formosa 1）9日試運轉後，雙十國慶邁入第三天，世紀鋼在台北港舉行水下基礎生產基地基樁對接啟動儀。總統蔡英文開場破題表示，「我相信國家進步，就是慶祝中華民國生日最好的消息。」

蔡英文表示，像重要改革一樣，能源轉型一路走來並不容易，但為了推動扭轉台灣未來能源建設，所有困難都要全力克服。就像當年高鐵跟員山子分洪道，開始做的時候都會有人唱衰、誤解，然而「口水會過去，政績會留下來。」

蔡英文指出，離岸風場的完工，是台灣走向再生能源關鍵。當世界級重量級企業對綠電提出需求時候，能源轉型可以讓台灣產業順利走進全球綠電供應鏈。

蔡英文還說，回想2016上任不到兩週，當時備轉容量率只有1.64％，幾乎是近幾年最低點。但今年夏天供電很穩定，再生能源更在用電尖峰時，帶來創新高的發電貢獻，使備轉容量保持在10%水準，順利度過夏天用電最高峰。

蔡英文稱，能源轉型的另外一項成果，就是帶動國內相關產業發展。包括世紀鋼在內，整個台灣鋼鐵業已經成為離岸風電產業鏈不可或缺一份子，不管是技術、廠房或是產線，現在一項一項都在升級當中。從國內市場開始練兵，也跟來自國際的資金，跟具有經驗的開發商合作，接下不僅要完成5.7MW的離岸風電裝置容量，還要做國際市場的生意。

蔡英文強調，能源轉型會進行下去，將會帶來三大重大契機。第一個是新能源，再生能源的發展走在正確方向，2025年綠電發電比例達到20%，能源將更自主，並可打進蘋果、Google、亞馬遜跟臉書重視綠電供應鏈。

第二是新商機，蔡英文說，整個離岸風電創造1.2兆元產值，並帶動國內產業，一路從水下基礎、葉片到塔台，直到各式零組件。

第三是新的就業機會，光是世紀鋼投資50億以上，創造300個、500個直接就業機會，世紀鋼培養高階焊工，平均薪資達到現在業界的兩倍；整個綠電產業預計可創造兩萬個就業機會。