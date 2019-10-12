離岸風電帶動國產化 黃士修：已有「做不到」的聲音

2019-10-12 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ／即時報導



蔡英文總統今天說，離岸風電產業將可創造1.2兆元的產值，這項新商機也將帶動國內產能，從水下基礎、葉片到各式零組件的進一步生產。不過，國民黨總統參選人韓國瑜陣營能源顧問黃士修與清大科法所副教授高銘志都質疑，台灣花每度電5元以上的高額成本，可能等不到國產化真正實現的一天；現在外國廠商已拿到購電合約，已開始出現「國產化做不到」的聲音，政府要如何維持它的承諾，讓國產化走下去。

黃士修指出，台灣付出風力發電的成本，每度5.516元，同時英國離岸風電最新競標價出爐，平均每度1.5元。台灣付出的高額成本，能否換來國產化的成長茁壯，答案恐怕是否定的，他指出，最近外國廠商都拿到為期20年的購電合約，已有廠商直接跟經濟部表明，國產化做不到，要求經濟部自提備案。換言之，當台灣付出這麼多成本後，最後所謂的國產化可能還只是把國外生產的零件交給台灣廠商組裝，真正的核心技術，仍無法到手。

高銘志指出，因為政府急著要做國產化，從零開始要求廠商進場，相對需負擔的風險相當大，事成之後競爭能力又相當有限，因目前鄰近國家包括中日韓都有離岸風電，台灣風場建立、完成規模化生產後，也無法將電力賣出去；現在國內廠商的困境是，「賺完這次就會失業」。

高銘志說，即便只是供應台灣內部用電需求，在20年購電合約的基礎上，他也不看好扶植台灣產業的效益，因為現在國外廠商甚至不用台商生產的風力發電零件，經濟部最後可能妥協，讓風力發電機組統統採用外國貨，甚至陸貨，國外廠商最後只要捐個幾千萬就能搞定，台灣仍沒有扶植國內產業，還讓人民花了一大筆冤枉錢。