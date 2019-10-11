電郵詐騙／駭客新招數 癱瘓機台系統

2019-10-11 05:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／專題報導



「Bob，拜託幫我們看一下，我們的機台被癱瘓，已經一再的還原、備份再啟動，但機台還是無法順利運轉，要怎麼辦？」趨勢科技台灣區及香港區總理理洪偉淦近兩年常接到這樣的電話，立刻出發到客戶廠區「救火」。

台積電去年因機台作業系統的漏洞未修補，遭到「想哭」病毒入侵，機台癱瘓損失數十億元。洪偉淦表示，過去駭客攻擊大多是辦公室內的資訊系統（IT），但想哭病毒具有自我傳播能力，會流竄到專用型電腦，也就是運轉系統（OT），包括廠區的機台、排程的主機，甚至自動提款機等，透過加密OT藉此要求企業付款，成為駭客新的獲利模式。

攻擊OT比IT更容易的原因是，很多工廠機台是運轉多年的機器，系統不僅久未更新，事實上也無法更新，因為一更新與新系統可能有相容問題，因此相當脆弱。一旦被攻陷，駭客如入無人之境。

洪偉淦指出，除自動化的機台可能被駭，有些傳統產業的生產線會有電腦控制流程與訂單系統，駭客只要加密這些主機，企業即無法進行排程，就算還原、備份，還是可能反覆被攻擊。甚至機台上有些記錄生產資訊，如料號、數量的記錄器，會將資訊傳回主機，讓企業及買主掌握即時的生產資訊，有時記錄器及主機也會被攻陷，生產線雖然持續運作，但跟「眼睛瞎了」沒兩樣。企業主及買主發現生產資訊大半天不更新，就會很緊張找資訊人員解決。

洪偉淦表示，針對OT的攻擊，當然有方法阻絕，但終究要回到管理問題，老闆要在生產效率及資安間取得平衡。過去對工廠來說，提高生產力是最高準則，現在面對駭客威脅，可能要增加管控流程，犧牲一點生產效率。尤其現在許多企業主都有資安意識，但仍低估資安威脅所帶來的損失。

另外，物聯網（IOT）時代來臨，各種連網的裝置都可能成為駭客工具。三年前美國東岸即因駭客控制大量的網路監視器（IP Cam），發動大規模攻擊，導致包括Spotify、Netflix等服務都受到波及。另外，區塊鏈技術帶動加密貨幣的流通，也有駭客入侵個人電腦，藉此進行挖礦，既耗用使用者的電力，也搶走電腦的運算效能。