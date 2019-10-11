電郵詐騙／防詐五招 幫金庫上安全鎖

針對日漸猖狂的電子郵件詐騙，勤業眾信風險諮詢公司副總經理林彥良提出企業防詐五祕訣，建議企業在對外接洽流程中雙重確認合作廠商窗口、在流程中設計預警機制、透過自動化作業阻擋惡意名單，審慎進行網路架構設計及使用者權限管理。

林彥良指出，資安詐騙會有個特徵，駭客傾向快速變現，針對帳款相關環境進行詐財。

林彥良提供五大祕訣防制電子郵件詐騙，第一招是雙重確認合作廠商窗口，收到國外合作廠商電郵來信時，除系統署名外，也應同步確認對方郵件地址，甚至在匯款前，除電郵往來外，還致電對方窗口雙重確認，避免企業帳款遭詐。

其次，企業在工作流程中設計預警機制，以公司出帳流程為例，若以財務人員為單一窗口，可能一時不察而受到詐騙，但若在工作流程上加上主管覆核機制，以人工控管關鍵流程，即可達到制度性預警效果。

第三是較具規模的公司可加強軟、硬體，以自動化作業屏蔽惡意來源的電郵、網域及連線申請，雖然無法解決內部主管帳號遭竊的狀況，但可阻絕掉大多數偽造來源的信箱伺服器。

林彥良指出，對企業而言，最基本與實惠的作法是「審慎進行網路架構設計」，以及「權限管理」，稍具規模的公司可針對其內網與連外線路進行管理，尤其人力上也要跟進，應採離線措施的封閉資料庫，就不應該透過獨立線路或是WiFi連線，這是一般公司常見的錯誤。

使用者權限管理也要分層設計，林彥良認為，這方面的重點出在執行人力能否落實，如果公司把網路最高管理權限開放給每個使用者，原本的管理機制就不具意義。