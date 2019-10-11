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電郵詐騙／今年來36案 拐走上億元

2019-10-11 05:25經濟日報 記者何佩儒／專題報導

企業界遭電子郵件詐騙後，因擔心影響商譽或股價受到影響，如果金額不大，大多認了，或與相關的供應商討論共同分擔。警政署刑事警察局表示，這些已匯出的款項，追回難度很高，以境外匯款來說，除非在48小時內察覺報案，還有機會要求銀行停止匯出，但絕大多數遭詐騙企業，都是事隔多日才發現。

根據刑事警察局統計，自2016年以來，企業電子郵件詐騙件數分別是61、53、67件，今年上半年約有36件，遭詐騙金額達1.1億元，由於大多數的企業未報案，因此實際案件遠超過此數字。

刑事局指出，由於遭詐騙的款項，幾乎都匯款到海外帳戶，若與我國沒有司法互助協定，無法調閱該海外帳戶；就算可以查到第一層的帳戶，由於駭客大多使用人頭戶，進入第一層帳戶後，很快又分散到其他國家。

例如企業接到詐騙郵件，依往例都是匯到美國，但這個美國帳戶是人頭戶，很快錢又轉到西班牙。就算可以調閱到該美國帳戶的紀錄，還是追不到錢，而美方也沒有理由再要求調閱西班牙的帳戶，因此絕大多數款項都追不回來。

既然知道追不回來，企業還是報案，主因在財務報表中必須提列損失。就報案的企業來看，大多數是中小企業，同時以電子業為主，詐騙郵件來源位址（IP）大多來自美國或歐洲國家。

刑事局分析，駭客鎖定這些與歐、美客戶有往來的中小企業，因為有時差，無法在第一時間進行確認，等到匯款多日還沒收到貨，才會向真正的供應商查證，此時方知受騙，也早超過48小時。若是與台灣在相近時區，例如東南亞客戶，因為方便電話確認，駭客的成功機率低，因此甚少有來自東南亞的IP。

詐騙東南亞駭客
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