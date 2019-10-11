電郵詐騙 一個字母坑千萬

經濟日報 記者 何佩儒 ／專題報導 2019-10-11 05:25





「交易款項上個月就已經匯給美國廠商了，一直沒有收到貨，今天打電話去問國外供應商，對方卻說沒有這筆交易！」位在竹科的這家科技公司，平時都是以電子郵件與國外供應商聯繫，多年來運作都很順利，這次卻出了大問題。

總經理氣急敗壞，一開始以為對方沒有誠信，於是調出當初往來的信件，因為有一筆訂單，雙方在價格上僵持不下，但有天對方突然說願意接受較低的價格，但必須儘速匯款到某個帳戶，公司以為生意成交了，不疑有他立刻匯了款，但一直沒收到貨，經雙方多次確認，才驚覺遭詐騙。

財務經理仔細比對，雙方原來都用XXX@mycompany.com聯繫，後來降價訊息的郵件卻是用相似的XXX@mycompony.com，一字之差讓公司損失好幾千萬元。

這樣的手法，正是駭客精心布局，運用時間的緊迫性，所完成的企業電子郵件詐騙（Business Email Compromise，BEC）。公司的電子郵件早已被駭，而且駭客已潛伏了一段時間，知道雙方正在洽談合約，在看似一切都很合理的情況下，以假郵件方式詐騙得手。

圖／經濟日報提供 分享 facebook

電子郵件是企業對客戶、供應鏈溝通的主要管道，近兩年BEC案件頻傳，手法也不斷翻新，被駭的常是總經理、財務經理等主管， 就算事後察覺，匯出去的款項再也回不來了；更多企業因商譽考量，遇到了不敢聲張，損失只能默默「吞下去」。

其實企業使用電子郵件少說也有20年，為何這幾年才出現不少企業電子詐騙案的「受災戶」？除因企業對電子郵件仰賴度提高，許多中小企業採用免費的電子郵件系統，管理上容易出現漏洞；就算是大型企業也可能因員工一時疏失，駭客就能得逞。而隨著科技日新月異，駭客的詐騙手法也愈來愈創新。

趨勢科技台灣區及香港區總經理洪偉淦表示，新的科技對駭客來說也創造了新機會，包括現在很夯的人工智慧（AI）、機器學習、區塊鏈等應用，駭客一應俱全。駭客可以用AI發掘企業的漏洞，攻擊速度比過去快上許多。企業常運用的深度學習（DeepLearning），駭客也有深度偽造（DeepFake），可將知名人物在網路上「換臉」，製造假新聞或惡作劇，不僅郵件可能用來詐騙，連視訊會議的對象都可能是假的。

在眾多威脅中，企業電子郵件因為對駭客來說成本最低，成功率高，可說是高性價比（CP）的生意，近來更是層出不窮。網擎資訊表示，駭客也有標準作業流程（SOP），包括先廣發有釣魚網站的信件，員工收到一封信箱已滿提醒或訂閱到期通知，信中附上連結，請員工進行續約。一旦有人「上鉤」連進去網站，駭客即可透過木馬程式監看這位員工信箱的內容。

這類電郵詐騙手法，還包括運用簡單的郵件傳輸協議中缺乏寄件人身分驗證機制，駭客可偽造寄件人地址或回覆的電子郵件地址，讓企業以為是海外客戶所發的信件，因時差因素未即時確認，錢匯出去後就再也回不來了。