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財經觀點／家電業與陸競合 應開發自有軟體

2019-10-11 00:18聯合報 新視代家電總經理余泯樂

新視代家電總經理余泯樂。 圖／聯合報系資料照片
新視代家電總經理余泯樂。 圖／聯合報系資料照片
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大陸家電品牌及家電產業的崛起，並在全球市場開疆闢土有成，帶動紅色供應鏈興起，實力不容小覷，台灣家電業者應善用大陸的硬體規模，例如在模具、塑膠射出成型等較耗用人力的材料工作，形成分工機制，再結合台廠自有軟體建置，開發符合消費者需求的家電產品，才是生存之道。

近年來大陸家電積極來台拓展市場，包括格力空調、海爾、ＴＣＬ等，這跟大陸家電品牌擴增全球市場的策略有關。特別是美中貿易戰以來，大陸家電業者對全球市場顯得十分積極，台灣市場是其中一環，而台商在大陸經營多年，對於大陸知名家電品牌耳熟能詳，相對比較不會排斥，這也是大陸家電業者願意來台拓展的原因之一。

以台灣液晶電視、家用冷氣室外機一年的市場規模各約一百萬台，大陸多家家電品牌內外銷銷售量往往都超過一千萬台，是台灣市場的十倍以上，若以大陸單一的格力、美的、ＴＣＬ、海信、海爾而言，規模更不是台灣單一家電品牌可以比擬。

與其說大陸家電業者是競爭的對象，其實也可以當成合作夥伴，形成競合關係。台灣家電品牌單一的各項家電產品銷售量不大，機型無法滿足消費者所有的需求，借重大陸家電產業的資源，加上自有研發的整合，在產品結合服務，仍能占有一席之地。

舉例來說，大陸生產的液晶電視，往往跟各省電視台有綁約觀看節目的合作；大陸消費者可以觀看愛奇藝節目也比台灣多，規格上不盡相同；台灣業者必須開發自有軟體，才能服務本地消費者。因此，台灣家電業者建置自有軟體，提供好的服務，提升品牌忠誠度，才能有長久發展。

品牌台商家電貿易戰軟體
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