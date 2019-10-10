響應首屆亞太循環經濟論壇 台電：煤灰再利用成新資源

2019-10-10 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



首屆「亞太循環經濟論壇──新契機」將於10月16日至18日在高雄展覽館隆重登場，此次論壇將呈現台灣推動循環經濟階段性成果，論壇合辦單位之一台電也將在論壇分享循環物料跨領域多元運用成果，期盼持續落實推動循環經濟。

台電表示，除致力於穩定供電，多年來亦不遺餘力投入推動循環經濟，透過廢棄物再利用及循環經濟商業模式，減少資源浪費。今年台電與友達光電、三福化工及歐萊德等企業同獲中華經濟研究院首屆「臺灣循環經濟獎」。

台電強調，循環經濟中沒有真正的廢棄物，只有被錯置的資源，放對位置，就能產生價值，以電廠的煤灰為例，煤灰是台電公司最大宗的副產品，每年可產生高達200餘萬噸；過去被視為廢棄物，經台電公司與業界不斷研究開發，成功將煤灰結合混凝土產業，使煤灰從廢棄物搖身變為可利用的資源。

台電工程開挖皆需使用回填材料CLSM（控制性低強度材料，Control Low Strength Materials）；而既有CLSM多以水泥、砂石粒料與水等材料組成，由於煤灰部分特性與水泥類似，台電因而開啟全煤灰回填材料研發計畫，藉由煤灰再利用降低回填工程水泥用量，並取代天然砂石，進而減少自然資源開採及二氧化碳排放。

台電指出，自民國99年起，台電開始以全煤灰CLSM應用於管溝回填工程，此為台電公司首創，至今已累積10年經驗，上百件工程實績，回填煤灰量已超過百萬噸。

以2010年為例，將來自林口、台中、興達與大林電廠的煤灰應用於管溝回填工程，當年即再利用15萬噸煤灰、減少2萬5千噸碳排放。後續也延伸應用至台中電廠附近的海岸築堤工程，並以「台中電廠新型煤灰處理技術開發」獲頒2014年亞洲電力獎｢年度燃煤發電計畫銀牌獎｣及｢年度環境升級計畫銅牌獎｣。

為廣泛拓展煤灰的利用，台電近年更進一步研發煤灰綠建材，如煤灰透水鋪面、高壓磚、植草等，除已實際運用於台電綜合研究所樹林所區綠能生態園區、南部展示館戶外太陽光電迷宮區外，並利用煤灰塑木製作塑木椅，使用於台電大樓與電廠。

此外，台電亦計畫製作煤灰人工魚礁，仿照國外的作法，於風電塔座基樁布置人工魚礁，搭配水產種苗放流增殖高經濟水產生物，讓風場變漁場，復育漁業資源。

台電認為，煤灰亦可運用於陶瓷藝術品與文創商品之設計；去年結合循環經濟概念創立文創品牌，陸續推出超擬真人孔蓋造型煤灰杯墊、線路絕緣陶瓷礙子燈座等生活小物文創品引發熱議。現階段正積極進行微藻固碳計畫，以電廠周邊的帶狀海域為範圍養殖大型藻類，達到「海洋牧場」的理想。未來將研發煤灰做為海事工程的應用，配合政府填海造陸、海上風機等公共工程的推展，開發更多樣化的產品及應用，具體實現循環經濟的作為。