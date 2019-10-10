雇主不發非自願離職證明 勞工這樣做照領失業給付

2019-10-10 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／台北即時報導



勞工如果被資遣失業，根據就業保險法規定，可持雇主核發的非自願離職證明書申請失業給付，萬一雇主遲不說明營運前景，不願給或不能給非自願離職證明書，勞工能怎麼辦?勞工不用擔心，勞保局表示，若雇主已違反勞基法有欠薪等情節，勞工只要向地方勞工主管機關提出勞資爭議調解，勞工就可持調解申請書向公立就服機構辦理失業給付認定。

近日某面板大廠傳出傳出可能歇業，不但已大量解僱員工，而且已經表示無法支付員工全薪，必須打折給薪。但是由於公司營運狀況不明，勞工可以主動與雇主終止契約，並申請失業給付嗎?

勞保局表示，如果雇主符合勞基法第14條各項規定（如雇主不依勞動契約給付工作報酬），勞工可依此與雇主終止勞動契約，並請求雇主給付資遣費及開立非自願離職證明書；如果雇主無法開立或不願開立，勞工還是有路可走。

勞動部過去曾有函釋，若就業保險法施行後，申請人如無法自投保單位取得非自願離職證明，若符合某些條件，直轄市、縣（市）主管機關可以核發離職證明文件。

首先，如果雇主不開立非自願離職證明，勞工可向地方勞工主管機關提出勞資爭議調解申請，不用等調解是否有結果，勞工就可持申請調解書，向公立就服機構辦理求職登記及失業認定，若經就服機構提供就業諮詢後，無法推介就業或安排參加職業訓練，完成失業認定後，就會轉請勞工保險局核發失業給付。也就是說，如果雇主不給非自願離職證明書，勞工還是有管道可以申請失業給付。

不過勞保局表示，如果勞資爭議調解結果成立，勞工原本領的失業給付就沒有問題，但如果調解結果不成立，則勞工必須歸還已領的失業給付。除非勞工進一步提出勞資訴訟，則請領失業給付程序仍可進行，直到訴訟結果出爐。若勞工勝訴，表示非自願離成立，則不必返還失業給付；若勞工敗訴，則仍要返還失業給付。

另一種狀況則是，如果公司欠薪後，負責人避不見面，勞工根本無法提出勞資爭議調解，則可由地方勞工主管機關直接就事業單位逕行認定是否構成歇業關廠?若地方勞工主管機關認定公司已實質歇業，則勞工不必提出勞資爭議調解，可持地方勞工主管機關歇業認定向公立就服機構提出失業認定，申請失業給付。

還有一種情形是，雇主主資遣員工時，已依就業服務法第33條規定，列冊向當地主管機關通報，則主管機關就可直接認定資遣。