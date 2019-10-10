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大大方便！這些勞保國保給付 戶政機關就可以申請了

2019-10-10 12:31經濟日報 記者陳素玲／台北即時報導

別以為只有自然人憑證可以申辦各種勞保給付，隨著民眾常到戶政機關辦理出生登記、除戶登記等手續，勞保、國保的生育給付、家屬死亡給付等，也都可以一併在戶政機關搞定；目前國保生育給付已有七成是由戶政機關通報申請，勞保生育給付也有六成四是戶政機關通報，大大節省民眾奔波忙碌的麻煩。

勞保局表示，為推動政府數位化服務，提供更便捷多元的申請管道，與內政部跨機關合作，共同規劃推動「一站式便民服務」，自2018年7月16日起，民眾到戶政事務所辦理子女出生登記時，可同時申請勞、國保生育給付；辦理死亡登記時，可同時申請勞保家屬死亡給付，一次完成戶籍登記和給付申請，手續更簡便。

勞保局表示，「一站式便民服務」施行後，被保險人親自至戶政事務所辦理子女的出生登記，或是家屬死亡登記時，僅須備妥本人之國內金融機構或郵局存簿帳戶資料（限新臺幣帳戶），經戶政事務所人員列印出申請書交由申請人確認資料無誤後簽名或蓋章，即完成勞、國保生育給付或勞保家屬死亡給付的申請。

勞保局表示，勞保與國保的生育給付，都是給付投保薪資二個月。其中國保給付金額按被保險人分娩或早產當時之月投保金額（自2015年1月1日起，由17,280元調整為18,282元）一次發給二個月生育給付。分娩或早產為雙生以上者，按比例增給；即雙胞胎給付四個月、三胞胎給付六個月，依此類推。

勞保生育給付則是按被保險人分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起，前六個月之平均月投保薪資一次給與生育給付二個月。雙胞胎以上者，也是按比例增給。不過，被保險人同時符合相關社會保險生育給付或補助條件者，僅得擇一請領。

根據統計，勞保局今年1-8月勞保生育給付共核付87,174件，其中透過戶政機關直接通報申請件數高達55,860件，占總件數64%。國保生育給付總共核付15,326件，其中8,697件是戶政機關直接通報申請，占57%，占比皆愈來愈高。

另一方面，勞保被保險人家屬死亡(被保險人的配偶、父母或子女)，可以請領家屬死亡給付（即喪葬津貼），其中若是被保險人父母、配偶死亡，可領三個月投保薪資(事故發生前六個月平均投保薪資)；若是子女死亡，未滿12個月，領1.5個月投保薪資，12歲以上領2.5個月投保薪資。

勞保局統計，去年7月16日至今年8月底家屬死亡給付核付案件共14萬6,559件，其中已有4萬7,732件是採戶政機關通報申請，比率約32%。未來隨著民眾更理解多元管道，比例可望再上升。

戶政事務所會在受理當日將民眾申請資料通報勞保局，可省去民眾投遞及送件的時間，給付款項也會比書面申請提早3-5個工作天入帳。

另外，被保險人本人如因故無法親自至戶政事務所辦理，也可以委託家人代為申請；委託書可至內政部戶政司官網或勞動部勞工保險局全球資訊網下載。

勞保生育投保薪資
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