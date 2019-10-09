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總統國慶談話：揭示下階段國家目標 重振台灣人自信

2019-10-09 23:02經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

明（10）日為中華民國108年國慶，蔡英文總統將發表國慶談話，主題為「堅韌之國、前進世界」，其內容分為四個部分。

第一部分：說明當前國家所面對的變局，以及面對變局的必須穩健、厚植實力

台灣當前所面對的，是空前變動中的世局，除了國際經貿情勢的變化，政府正全力因應之外，中國今年開始推動的「一國兩制台灣方案」，配合文攻武嚇的威脅，也衝擊了區域的情勢的安定。

面對挑戰，台灣必須加快國家實力的厚植，穩健的因應，而她也會挺身捍衛國家主權，為國家守住生存的空間。

第二部分：說明過去多年來，全體國民共同經歷種種挑戰，並且在挑戰中養成國家的強韌特性和實力。

總統將提到過去多年來，台灣人民共同面對種種嚴峻挑戰，無論是國際的經濟危機、來自對岸的武力威脅、重大的天然災害，台灣人都沒有倒下。相反的，全體國民都能把危機化為轉機，站起身來一次一次的把台灣發展得更好，也凸顯了台灣人無比的韌性。也因為這樣的韌性，我們在艱辛的歷程中，建立了民主。也因為如此，我們成為四小龍的一員。

而這個共同經歷，也讓大家體驗台灣人不能分割彼此，應該屬於彼此，並且願意一起努力。

第三部分：總統將呼籲全體國民團結，共同捍衛民主、壯大台灣

這部分總統將會談到，面對中國的種種進逼，作為印太區域守護民主價值的第一道防線，除了善盡國際義務，結合理念相近國家共同確保台海的和平穩定，而當務之急，台灣人更必須：

 必須團結，以對話和共識，讓國家在正確的道路上繼續前進；必須堅守自由民主價值，為下一代保障得來不易的自由；必須持續壯大台灣，讓台灣在過去三年產業升級轉型、國際多元佈局下站穩的發展腳步，更大步向前。

並且在過去三年的基礎上，近一步的讓更多國民受到照顧、減輕負擔；在國防自主、提振國軍士氣，充足戰力的基礎上，讓國軍更有力量捍衛這塊土地。也在過去三年的基礎上，更進一步的參與、貢獻國際社會，讓台灣成為區域穩定不可或缺的良善力量。

第四部分：談到未來的國家目標，並且重振台灣人的自信，讓台灣成為世界不可或缺的台灣

總統將揭示下階段的國家目標，並且在目標下提振台灣人的國家自信第一，讓全體國民團結在自由民主旗幟下，捍衛主權、第二，持續壯大台灣，強化經濟實力，讓人民富足國家強盛；第三，走向世界，讓中華民國台灣在國際舞台上抬頭挺胸，勇敢自信。

總統將提及過去幾年台灣人在世界舞台上的傑出表現，無論在產業經濟上、國際賽事上，或是重要的科技研發上等等。總統認為，因為台灣人的韌性與努力，以及在自由民主旗幟下的一致團結，將會讓台灣能夠更為強盛，一天比一天更加進步。

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