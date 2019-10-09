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台南七股還是彰濱？全台最大光電場的競逐賽！

2019-10-09 20:14經濟日報 記者江睿智／彰化即時報導

台電彰濱光電場現是全台最大光電場，貫穿光電場的「光電大道」，長達3公里。（圖／台...
台電彰濱光電場現是全台最大光電場，貫穿光電場的「光電大道」，長達3公里。（圖／台電提供）
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海風吹向彰濱海岸邊，數十支巨大風機轉個不停；陽光灑在整齊劃一架設在彰濱鹽攤地上的光電板上，電力滾滾來；中間貫穿光電板的柏油路達三公里遠，裝置容量100MW，是全台現在最大光電場—台電彰濱光電場。

台電今（9）日在彰濱工業區崙尾區舉辦彰濱光電場啟用典禮，經濟部政務次長曾文生、彰化縣長王惠美、台電董事長楊偉甫、中華電信總經理郭水義等人親自出席。曾文生致詞時也向王惠美喊話，我產業供應鏈都被要求要採用綠電生產，Google資料中心落腳彰化可說是指標案，而彰化是再生能源最大產地，這將是彰化未來招商的「好題目」。

王惠美稍後致詞回應，她從來沒有反對綠能，而是期待穩健的綠能政策，在不影響發電成本、兼顧環保、人民健康下循序漸進推動，而非躁進推動，就像現在離岸風電國產化，到底有多少國內廠商受惠備受外界質疑。不過王惠美也表示，她很支持台電在彰濱開發風電和光電。

楊偉甫表示，台電去（2018）年2月在彰濱工業區興建全國最大太陽光電場，占地140公頃，全區正式發電後，可年產1.4億度電，可供近4萬戶家庭一年用電。去年10月發出第一度電，今年3月全數併聯發電。台電預計在今年底正式取得電業執照。

台電再生能源處太陽光電廠長林恆山表示，彰濱光電場是採用雙用高效能雙玻雙面太陽能板，也是國內首座以161kv超高壓併聯的光電場。

彰濱光電場對於今年夏季尖峰供電功不可歿，台電統計，平均一天可發50萬度電，夏季單日曾發出65萬度電。

台電現接續已在台南興建七股光電場，裝置容量達150MW，預計明年3月至少有20MW要併聯發電，明年底全部完工，屆時七股光電場將取代彰濱光電場，成為全台最大光電場。

林恆山表示，台電在彰濱光電場投資57億元興建，由中華電信施工；另投資5億元161kv輸電線。而七股光電場投資額將高達75億元，尚未計入輸電工程投入。

彰濱光電場是由中華電信施工。中華電信團隊今日在現場擺放建置光電場所需工具，玩起開...
彰濱光電場是由中華電信施工。中華電信團隊今日在現場擺放建置光電場所需工具，玩起開箱文的遊戲，趣味十足。（圖／中華電信提供）
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彰濱擁有充足風和光，台電在此興建全台最大光電場，以及全台密度最高陸上風機。由空中...
彰濱擁有充足風和光，台電在此興建全台最大光電場，以及全台密度最高陸上風機。由空中鳥瞰，風機包圍著光電。（圖／台電提供）
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