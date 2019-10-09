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國發基金擴編9.6億元預算 支應逾千億台商融資

2019-10-09 18:36經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

立法院經濟委員會今（9）日審查2020年度國發基金國發會預算案。為支應台商回台專案融資的委辦手續費，國發基金在業務總支出預算擴編9.6億元至18.2億元，初估可因應超過千億元的融資需求。

根據國發基金2020年的預算報告，業務總收入編列165.9億元，較2019年度微幅成長，主因預估投資公司發放現金股利收入將會增加所致。至於業務總支出則編列18.2億元，比上年度的支出預算數增加超過1.1倍。

國發會主委陳美伶表示，國發基金編列明年的支出預算，比2019年度增加9.6億元，主要作為歡迎台商回台投資及根留台灣企業加速投資專案貸款等委辦手續費，增加台商回流誘因，銀行也因省下行政費用，提升釋出資金的意願。

國發基金配合經濟部「歡迎台商回台投資行動方案」，推出「歡迎台商回台投資專案貸款」支應銀行委辦手續費，原匡列貸款額度200億元，後因申請踴躍致額度用鑿，將貸款總額度提高至5,000億元。

經濟部目前核准146家企業回台投資，計畫金額為6,152億元。國發基金表示，截至9月底統計，銀行已核准62家廠商共1,174億元的融資額度，並有42家業者動支188.8億元，也就是銀行實際已借貸之金額，國發基金約須支應2.8億元。

國發基金官員補充，經濟部核准的投資計畫金額，通常廠商會扣除自有提供資金，才會向銀行融資，且銀行核貸後，廠商也不見得立即動支；後續待實際撥款借貸給廠商資金時，才會用到國發基金支應委辦手續費。

國發會說明，考量台商回流熱烈，為符合明年投資需求，國發基金增編逾9億元左右的預算，初估可支應明年度超過千億元的融資額度。不過，陳美伶也說，萬一真的不足，也可再以補辦預算處理。

國發基金台商國發會
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