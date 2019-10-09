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財政部公告雙反調查結果 對陸五項鋼品暫不加稅

2019-10-09 16:14經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

財政部關務署9日正式公告，考量課稅對於上下游產業影響，針對五項鋼品「暫不課徵」反...
財政部關務署9日正式公告，考量課稅對於上下游產業影響，針對五項鋼品「暫不課徵」反傾銷稅與平衡稅。 圖／聯合報系資料照片
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財政部針對中國大陸進口五項鋼品進行雙反調查，日前關稅稅率審議小組已做出終判。財政部關務署今（9）日正式公告，考量課稅對於上下游產業影響，針對五項鋼品「暫不課徵」反傾銷稅與平衡稅。

不過財政部也表示，考量當前中美貿易戰等國際情勢變化迅速，雖此次調查暫不加徵反傾銷稅及平衡稅，但未來五年內，也就是自公告日2019年10月9日至2024年10月8日間，若產業主管機關或業者認為，中國大陸這五項鋼品的傾銷、補貼情形有傷害國內產業之虞，仍可向財政部提出，財政部將再適時祭出反傾銷及平衡稅。

財政部去年起首度針對自中國大陸進口的五項鋼品展開雙反調查，主要為因應美國依貿易擴張法「232條款」調高鋼鐵產品輸美關稅稅率，希望爭取豁免，並防止中國大陸低價出口鋼鐵至台灣，甚至藉此洗產地。

財政部今年7月時認定，中國大陸政府針對五項鋼品確實有傾銷、補貼事實，傾銷差率為26.68%至36.77%，補貼率則為27.36%至51.32%；不過由於國內不少業者是這五類鋼品的下游進口商，對於加稅反彈強烈，甚至向總統府、行政院陳情，考量對產業影響，經濟部於是建議暫不加課。

關稅稅率審議小組9月底針對雙反調查召開會議，雖調查認定五項鋼品確實有補貼與傾銷事實，但考量對於國家整體經濟利益的影響，暫不課徵平衡稅及反傾銷稅。

雖然如此，財政部也留下但書，未來五年內，經濟部仍會適時檢討，若認為課徵反傾銷稅及平衡稅，有利國家整體經濟利益，仍可重新向財政部提出課稅，屆時財政部會再召開關稅稅率審議小組，決議課徵稅率，免再經調查程序。

此次受調查的五項鋼品包括「特定鍍鋅及鋅合金扁軋鋼品」、「碳鋼鋼板」、「不銹鋼冷軋鋼品」、「不銹鋼熱軋鋼品」及「特定碳鋼冷軋鋼品」。其中前三項鋼品，在此次調查前就已在課徵反傾銷稅，這部分不受此次調查結果影響。

鋼品反傾銷稅財政部
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