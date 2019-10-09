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台商形象大躍進 在越南贏過美中

2019-10-09 16:05台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

玉山論壇報告台灣企業在越南形象高居第2，僅輸給日本。（photo by施凱文/台...
玉山論壇報告台灣企業在越南形象高居第2，僅輸給日本。（photo by施凱文/台灣醒報）
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台商形象於2019年的調查中高居第2！」台亞交流基金會9日於玉山論壇報告指出，因新南向政策以人為本觀念，台灣企業主待員工友善、注重信用及科技進步等，深受越南喜愛，排行上只落後日本且勝過美、中2大國，未來還要提升行銷宣傳，讓在當地執行的環保等更被看見。

台灣形象友善

「剛開始要進入他國發展時一定是靠國家形象。」外貿協會副祕書長林芳苗表示：「越南近年經濟成長率都維持約6%，不但從商環境穩定，且已有許多歐美外資常駐，國內年輕勞動力及消費力都強。台灣形象好，越南對我們的進出口貨物都接受度很高。」

越南近年經濟表現亮眼，使其在全球產業鏈扮演重要角色，台灣企業在越南有高達8成的製造業也因此受益。而台灣企業遵守法規、自由民主氛圍及引進創新技術上深受越南商業人士肯定，雙方交流蒸蒸日上。

宣傳、行銷再加強

越南製造控股公司董事長劉武雄表示，可以仿效日本在東南亞各國的利益佈置不同，每一國提供一種資源的佈局，也讓日本獲得戰略上成功。在當地企業也要著手環保、慈善及愛心公益，如此才能深耕。

劉武雄說：「其實台灣早有在做環保及公益，但沒跟越南媒體接觸，導致都沒被看到。」106年起已舉辦3屆的台灣形象展，跟韓國用影視作品宣傳的效果相比後，還是有追不上的落差。他接著表示，台灣有許多人嫁娶越南人，在台越南人據統計約有30萬人，這些人跟家鄉的互動也是建立台灣形象的管道，國家跟企業的形象是共生共存、息息相關的。

本身是越南台商第2代的邱臣遠則說：「越南是少數對台灣、中國的關係很懂的國家，對台灣主體性也有高度的認同感，非常難能可貴。」也盛讚政府新南向政策以人為本的觀念，使台灣在越南企業越來越注重與當地人的交流。

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