影／好霸氣！ 空中俯瞰140公頃太陽光電場

2019-10-09 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ／彰化報導



台電在彰濱工業區打造占地達140公頃全國最大、總裝置容量達100MW的太陽光電場，以及彰濱陸域風電計畫第三期4部風機，今天舉辦完工儀式，台電稱這「彰濱雙綠能」計畫，年發電量總和超過 3.4 億度、減碳量達 19 萬公噸，同時結合生態永續，打造全台首座「潔淨能源中心」；彰化縣長王惠美在稱讚台電「霸氣」之餘，也希望能提供地方回饋。

台電指出，彰化擁全國最大風電容量的風場，且日照時數為全台之冠，是台電首選彰化優良風場及日照條件，自民國 95 年起，陸續推動陸域風電計畫，其中的第一、第二期31 部風機已陸續併聯發電，加上今天完工的第三期 4 部風機，總計 71.2MW(約 7 萬瓩)，年發電量超過 2 億度，為全國密度最高的陸域風力發電地區。

台電並從去年 2 月開始，在彰濱工業區興建全國最大的太陽光電場，總佔地約 140 公頃，全區使用超過 30 萬片的高效率太陽能板，十分壯觀，並以當地保育類動物白海豚及小燕鷗的意象設計，總裝置容量達100MW，全區去年10月併聯發電，每年生產近 1.4億度的電力，可供應近 4 萬戶家庭的一年用電。

台電今天上午為「彰濱雙綠能」舉行啟用典禮，經濟部政務次長曾文生、彰化縣長王惠美、台電公司董事長楊偉甫及台電、中華電信等廠商代表、出席，曾文生說，彰化縣真的是得天獨厚，在光電方面，每年的發電時數成績非常不錯，風電方面，最大的風場也在彰化縣，是台灣最重要的再生能源區域。

台電公司董事長楊甫表示，彰濱太陽光電場除生產綠電外，周圍更加強復育防風林，規劃供鳥類友 善棲息的環境，並增設遊憩自行車道與人行步道、設置觀景高台的綠能環境教育區，可同時觀看太陽能及風力，兼顧電力開發與生態永續， 打造全台首座「潔淨能源中心」(Clean Energy Center)。

彰化縣長王惠美上任後，因遲未發給廠電有關離岸風電同意函引起爭議，她今天重申，她沒有反對綠能，但在發展過程中希望是穩健的，而不是急躁式的能源政策，讓台灣在不影響大家的成本之下，兼顧環保環境、民眾的健康，穩健地發展能源政策，也期許未來正式商轉後，能夠協助降低彰化地區空氣汙染問題。

王惠美說，風電開發之後，對彰化縣沿海地區的回饋到底有哪些，期待中央政府能儘速盤點，也希望台電能維持民生用電的價格，不會增加中低收入戶民眾的負擔。期望中央政府執政不分藍綠，傾聽地方的聲音，地方建設大家一起來努力，帶動更多經濟，讓鄉親都能過好生活。

楊偉甫表示，台電正在進行台中火力電廠空汙改善計畫，誓言會用最大的努力與決心，達成政府對於能源轉型的任務，也會對國家的環境保護、特地電廠所在地及民眾的福祉做最好的服務。