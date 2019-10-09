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全台最大地面型光電場今完工 年發電量逾3.4億度

2019-10-09 12:00聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

台電今宣布，全台最大地面型光電場今正式完工，在彰濱工業區打造裝置容量10萬瓩的太陽光電場；另台電10幾年來也在這塊綠地進行三期、總計約7萬瓩的陸域風電計畫，前兩期31部風機已陸續併聯發電，第三期4部風機也順利完成。彰濱光電場年發電量總和超過3.4億度、減碳量達19萬公噸，是全台最大規模的地面型太陽能場址。

台電董事長楊偉甫表示，彰化擁全國最大風電容量的風場，且日照時數為全台之冠，台電首選彰化優良風場及日照條件，自民國95年起，在彰濱工業區推動為期三期的陸域風電計畫，今正式啟用的4部風機是第三期計畫，每部風機2.3MW，裝置容量共9.2MW。台電總計在彰濱工業區崙尾區及線西區陸續興建35部風電機組，總裝置容量約71.2MW、年發電量超過2億度，為全國密度最高的陸域風力發電地區。

除了風電開發，台電去年2月在彰濱工業區興建全國最大的太陽光電場，總占地約140公頃，全區正式發電後，每年生產近1.4億度的電力，可供應近4萬戶家庭的一年用電。去年10月第一度電成功併網，今年3月全數併聯發電。據統計，平均一天可發50萬度電，夏天曾於單日(6月15日)飆出65萬度的發電量，累積至今已生產約9400萬度綠電。

台電表示，這座光電場址工程超過9成都是國產化製造，由中華電信、星能及中興電工等公司負責光電場設計施工及電氣室營運，具備系統線路保護及遙控發電量的智慧調度功能。全區使用超過30萬片的高效率太陽能板，以當地保育類動物白海豚及小燕鷗的意象設計太陽能板景觀，電氣室屋頂也以隔熱磚施作，並架設太陽能板。

除生產綠電外，彰濱光電場周圍更加強復育防風林，規畫供鳥類友善棲息的環境，並增設遊憩自行車道與人行步道、設置觀景高台的綠能環境教育區，可同時觀看太陽能及風力，兼顧電力開發與生態永續，打造全台首座「潔淨能源中心」。台電強調，彰濱光電場是我國擴大綠能建設的指標性工程，發電量即將邁向第1億度。

台電去年2月在彰濱工業區興建全國最大的太陽光電場，總占地約140公頃。圖／台電提...
台電去年2月在彰濱工業區興建全國最大的太陽光電場，總占地約140公頃。圖／台電提供
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彰濱光電場使用超過30萬片的高效率太陽能板，平均一天可發50萬度電。圖／台電提供
彰濱光電場使用超過30萬片的高效率太陽能板，平均一天可發50萬度電。圖／台電提供
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太陽能太陽光電台電
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