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勞保勞退年金帳戶 控入不控出

2019-10-09 11:38經濟日報 記者陳素玲／台北報導

勞保局表示，雖然法令保障有債權信用問題的勞工，請領勞保、勞退及就業保險等給付時，該帳戶不得被抵押、讓與與強制執行，但年金專戶只能「控入不控出」，也就是該專戶只能匯入勞保局的各種給付，其他錢匯入一律被拒絕。

為了避免勞保及勞退、就業保險等各項給付遭債權人抵押或法院強制執行，歷經多次修法，勞工申請勞保、勞退及就業保險等給付時，如果擔心個人帳戶有錢匯入會被債權人扣押，或是法院強制執行，可以向勞保局申請開立專戶，該帳戶存款，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

事實上，自從勞保條例、勞工退休金條例及就業保險等相關法規陸續修法納入上述條款後，以最大宗的勞保部分（即請領勞保老年年金、遺屬年金及失能年金），至今年8月底，共有2萬9,158人開立年金專戶，換句話說，類似保障條款已讓近3萬名勞工受惠。

不過，勞保局表示，允許有債務問題勞工開立受法律保護的帳戶，只能保障勞工基本工生活所需，不能任意擴張保護圍圍，因此只能保障依法不能扣押部分，而且要有法源依據。

此外，開立專戶後，該專戶不能像一般金融帳戶自然存入轉出，勞保局採取「控入不控出」原則，也就是僅能匯入勞保局指定的各項給付，其他款項一律不能匯入。但是提領部分，當事人擁有自由提領權利。

勞保年金保險
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