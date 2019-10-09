有債務別怕！這些勞工退休金帳戶誰也拿不走

2019-10-09 11:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／台北報導



很多勞工因為債務問題，銀行帳戶有錢就會被扣押或被強制執行，近年勞保條例、勞工退休金條例及就業保險法都相繼續修法，保障勞工上述給付的帳戶可免於被抵押、擔保或強制執行。勞保局表示，只要當事人申請時提出相關要求，就可以開立專戶方式解決，不用擔心入帳的給付被法院或債權人扣押。

勞保局表示，目前已透過修法，保障當事人給付帳戶存款，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的，包括勞保（老年年金、失能年金及遺屬年金）、勞退及就業保險的失業給付、育嬰留職停薪津貼、職業訓練生活津貼、提早就業獎助津貼等。

如果勞工確有債務或債信問題，無法以個人金融帳戶請領上述給付或津貼時，應該如何辦理?

勞保局表示，如果勞工要請領勞保各項年金，如老年年金、遺屬年金或失能年金，可以在申請時註記有債務債權問題，需要開立專戶，勞保局就會發同意函給當事人，當事人可持公文到土地銀行或郵局開立年金專戶，屆時年金就會匯入專戶，專戶內的存款，不得作為抵押、扣押、供擔保或強制執行之標的。

如果當事人想要領取一次金，則可以續明理由後，申請開立支票，並背書給土地銀行，則當事人可以到土地銀行憑支票領現金。

勞退專戶的領取方式也是相同，若是勞工要請領勞退新制退休金時，若是選擇按月請領，也可循上述相同方式向勞保局申請開立專戶公文，再持公文到土地銀行或郵局開立專戶，然後勞保局就會按月將退休金匯入該專戶。如果勞工想要一次領走勞退新制帳戶的錢，也同樣可申請開立支票，然後到銀行兌領現金。

其他如就業保險相關的失業給付、育嬰留職停薪津貼、提早就業獎助津貼等，因為都是不只一次的給付，若是當事人也有債權信用問題，都可以循上述相同時模式提出註記。

勞保局表示，如果同時都有類似情形，例如已於請領勞保年金、勞退或失業給付時開立專戶，則該專戶可共同使用，日後請領其他給付時，不須再開立其他專戶。