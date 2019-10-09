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WEF全球競爭力排名 台灣進步一名至第12強

2019-10-09 09:40經濟日報 記者陳素玲／台北報導

瑞士世界經濟論壇（WEF）公布「2019年全球競爭力報告」（The Global Competitiveness Report 2019），在141個受評比國家，我國排名第12，較上年進步一名，東亞地區排名次於新加坡（第1名）、香港（第3名）、日本（第6名）；領先南韓（第13名）及中國大陸（第28名）。

值得注意的是，深陷抗爭的香港排名大幅躍進四名，已連續兩年名列前茅排名第三的德國則退步四名。

WEF「全球競爭力指數4.0」評比項目分為「環境便利性」、「人力資本」、「市場」及「創新生態體系」等四大類、12大面向。

12大面向評比中，有9項進步、2項持平，其中在「總體經濟穩定」、「創新能力」‘「創新能力」與「金融體系」3項表現最佳，分別為第1名、第4名與第6名。國發會表示，今年臺灣創新能力排名第四，與德國（第1）、美國（第2）、瑞士（第3）續居全球四大創新國，創新能力這一項分數維持80分以上，主要是產業群聚完善發展的普遍程度（第3）、研發支出占GDP之比重（第5）受肯定。

四大類中的「環境便利性」， 其中「體制」部分的土地管理的品質（第1）、股東權益（第7）等排名較優，但在解決爭端的法律效率（第70）、政府能否有效率地應對變遷（第62）等指標表現相對較弱，有待加強改善。「基礎建設」由上年第22上升至第16，其中電力普及度（第2）、電力供給品質（第8）、火車運輸服務的效率（第8）表現優異。

「總體經濟穩定」保持與上年同為第1，主要係因我國通膨率及政府債務占GDP比率之變動，皆位居全球第1名，顯示政府在維持物價穩定及財政管理上極具成效。

「人力資本」部分，「技能」由上年第21下滑至第23，其中企業找到具技術就業者的容易度（第7）項目表現較佳，惟中等及高等教育者具備企業所需技能的程度（第59）、教學重視創意與啟發式之程度（第54）排名較落後。

「市場」大類中的「產品市場」，由上年第18上升至第14，其中企業或企業集團操縱市場的程度（第8）、服務業的競爭程度（第5）等方面表現優異，惟平均關稅稅率（第65）及關稅複雜度（第88）排名較落後，值得加強。「勞動市場」由上年第16上升至第15，其中工資決策的彈性程度（第4）、專業勞動力在國內的流動程度(第5)等方面表現優異，惟在僱用外國勞工的容易度（第88）排名相對落後，仍有待改善。

「金融體系」由上年第7上升至第6，主要是我國逾放比率（第1）、信用對產出缺口（第1） 、保險費總額占GDP之比重（第1）、上市公司市值占GDP之比重（第5）、中小企業取得融資的程度（第5）等項目排名佳。

GDP香港
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