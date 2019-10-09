新台幣開盤 貶值2.8分

2019-10-09 09:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



新台幣今天早盤以30.870元兌1美元，貶值2.8分開出。

新台幣昨天終場以30.842元兌1美元，升值6分作收；但因中美貿易談判前夕，傳出美國有意對中國大陸官員實施簽證限制消息，加深股市跌幅，美股昨天收盤大跌313點；台北股匯今天開盤同步受挫，新台幣貶值開出之後，瞬間反彈隨即又翻黑。