WEF全球競爭力 台灣進步至第12名領先韓陸

2019-10-09 08:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北報導



瑞士世界經濟論壇（WEF）「2019年全球競爭力報告」今（9）日出爐，在全球141個受評比國家，台灣提升至第12名，比去年邁進一個名次。台灣在東亞競爭力排名也領先韓國（第13名）及中國大陸（第28名）。

WEF報告指出，台灣在東亞地區的排名第四，次於新加坡（第一名）、香港（第三名）及日本（第六名）；不過，國發會指出，本次調查期間為今年1至4月，尚未爆發香港反送中事件，不排除對排名會有所影響。

WEF說明，自2018年起改制為「全球競爭力指數4.0」，評比項目分為「環境便利性」、「人力資本」、「市場」及「創新生態體系」等四大類、12大面向、103個細項評比。

在12個中項評比中，有九項較去年進步，並以「總體經濟穩定」、「創新能力」與「金融體系」三項表現最佳，分別為第一名、第四名與第六名。另有二項持平，僅一項「技能」項目退步。

國發會分析，台灣在「總體經濟穩定」保持與去年同為第一，主要係因我國通膨率及政府債務占GDP比率之變動，皆位居全球第一名，顯示政府在維持物價穩定及財政管理上極具成效。

其中，「技能」項目屬於「人力資本」面向的評比，國發會主委陳美伶說，該指標退步主要反映台灣企業仍面臨中高階技術人才、外籍白領主管人才的進用困難，未來還需加強推動外國專業人才延攬及僱用法或是新經濟移民法等政策，以有效提升台灣整體競爭力。

陳美伶指出，雖然整體人力資本競爭力仍不足，但還是有部分細項有改善，例如細項中「企業找到具技術就業者的容易度」，由去年的14名提升至今年第7名，顯示各界已經正視學用落差的議題，例如由經濟部、勞動部和教育部副首長組成平台機制，針對個別產業的缺口引進、培育人才。