離岸風電上岸 台電投資516億元在彰化擴增併聯容量

2019-10-08 22:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／彰化報導



彰化外海是離岸風電大本營，台電規畫彰化北側廊道併聯點。圖為彰一開閉所完工後模擬圖。（圖／台電提供） 分享 facebook

為了讓離岸風電順利併入電網，台電投入606億元加強電網、興建併網之必要設備。針對彰化外海離岸風電併聯，台電規畫彰一開閉所已動工，預計2021年可提供2.5GW併網容量，可供遴選風場之併聯。

台電規畫，於2025年，全台可併聯離岸風電容量將達10.65GW。

彰化地區擁有發展離岸風力良好條件，吸引眾多風電開發商投資參與，為提供彰化外海潛力場址併網需求，台電在彰化地區規劃北、南兩側廊道，興建升壓站、開閉所等併網工程，並新、擴建輸電線路，預期2025年可增加彰化地區6.5GW併網容量，將海底纜線集中上岸友善環境。

針對彰化離岸風電併聯工程，台電中區施工處副處長呂銘宗表示，台電計畫興建彰一開閉所，他比喻，開閉所就像一排插座，是集中站。

他表示，彰一開閉所位在北側廊道，屬彰工併網點工程之一，工程場址就位在彰濱光電場場區北側，於今(2019)年4月取得彰化縣府核發建照、5月開工，預計2021年完工，可提供2.5GW併網量。

緊接著，台電計畫在彰一開閉所的東側，興建「彰工升壓站」以及一條345kv的輸電線，預計2025年完工，可再提供2GW併網容量，屆時北側廊道彰工併網點，合計併網容量達4.5GW。

在南側廊道方面，台電計畫興建位在芳苑鄉的永興開閉所，以及位於埤頭鄉的埤頭開閉所，預期2025年併網容量2GW。

換言之，彰化北側及南側廊道上岸併網點，於2025年合計可提供6.5GW併網容量。

為達成我國2025年再生能源發展目標，台電規劃「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，投入606億元，加強電網，興建必要併聯設施，並新、擴建輸電線路共約550回線公里。其中，在彰化地區投資達516億元，占比達八成五；此外，桃園、雲林也有離岸風電併聯之需求，台電也分別投資數十億元。

台電表示，於2025年時預期可增加彰化地區6.5GW併網容量、桃園地區1.14GW併網容量，加上苗栗、雲林等地，合計可供應全台離岸風電10.65GW併網容量。